Ganar y gustar ante Querétaro: Carlos Acevedo

Sin excesos de confianza, sabiendo que el repechaje es una instancia en la que se juega con una intensidad muy diferente a la que se practica durante el torneo regular, los Guerreros del Santos Laguna preparan a tope su compromiso del próximo sábado ante los Gallos del Querétaro.

El equipo albiverde realizó ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas de su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde definen la táctica a utilizar en contra de unos Gallos que hace apenas unas semanas vencieron a los Guerreros por la mínima diferencia, aunque ese partido fue en el estadio de La Corregidora. Guillermo Almada y sus muchachos volverán a comparecer hoy en su centro de entrenamiento para continuar con la preparación rumbo a este duelo "de vida o muerte", en el que se disputará un boleto hacia los cuartos de final del Guardianes 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Santos (@clubsantos)

Posterior a la práctica matutina de ayer, el actual capitán de los Guerreros, Carlos Acevedo, compareció ante los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual; cuestionado sobre si se puede considerar un fracaso el no haber obtenido uno de los cuatro primeros lugares de la tabla, el maduro canterano albiverde apuntó: "que no hayamos cumplido el objetivo que teníamos, sí lo vemos ahí cómo tú lo comentas (como fracaso), pero también le vemos el lado positivo: tuvimos muchas situaciones adversas a nosotros, que pasan en el futbol. Casos de lesiones, acontecimientos que no teníamos planeados y al final de cuentas, el equipo siempre estuvo, tan así, que estuvimos tan cerca la última jornada de poder cumplir ese objetivo. Pero bueno, ya pasó y hoy nuestros ojos están en Querétaro, en el partido de reclasificación. Vamos a salir con esa intención de ganar y gustar y hacer un buen partido para buscar la clasificación".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Santos (@clubsantos)

'TORNEO APARTE'

Aceptó que el partido en puerta se jugará con otra intensidad: "la realidad es que sí es un torneo aparte. Aunque hayas hecho un gran partido, o hayas hecho un gran torneo, si haces un mal partido en liguilla o en repechaje, pues te cuesta salir eliminado. Es un torneo nuevo, son nuevas oportunidades para todos nuevas esperanzas para el aficionado", sentenció el canterano.

"Vamos a tomar varias imágenes y varios videos del partido que se jugó en Querétaro, obviamente con la intención de retroalimentarnos. Sabemos que será un partido de vida o muerte, es un partido completamente diferente al que se jugó. Nosotros vamos a salir a proponer como siempre lo hemos hecho, el equipo va a salir a buscar ese pase que tanto ansiamos", complementó.

13 GOLES permitió Carlos Acevedo en el torneo; el portero santista jugó todos los minutos.

A pesar de que los Gallos tienen encima una terrible estadística de 18 partidos consecutivos sin obtener un triunfo como visitantes, eso no es motivo suficiente para que Acevedo considere que Santos saldrá como gran favorito al partido del fin de semana: "estamos enfocados en nuestro equipo, en lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Hoy en día, vamos a trabajar esta semana con ánimo, con buena vibra, con positivismo para lograr nuestro objetivo que es pasar sí o sí a los cuartos de final. Eso de las rachas no me interesan mucho, no me gustan ver los datos curiosos, mejor estoy enfocado en el partido del sábado".

Destacó que el objetivo del equipo es meterse entre los mejores ocho del torneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Santos (@clubsantos)

"El primer objetivo en estas fases definitorias es la clasificación a los cuartos de final contra Querétaro, un buen rival, como lo son todos en Primera División. Y recuperar ese ánimo del equipo, que estuvimos cerca de conseguir el objetivo. Ya sucedió, ya pasó y tenemos que estar enfocados en lo que viene, seguimos dependiendo de nosotros. Estamos enfocados en nuestra casa, con nuestra gente y vamos a darle todo para poder clasificar y seguir soñando en grande", afirmó Acevedo, quien disputó todos los minutos del torneo Guardianes 2021.

Los aprendizajes de dolorosas eliminaciones anteriores, deben servir a los Guerreros como motivación para no vivir nuevamente esa experiencia, por lo que están en pleno análisis de los aspectos que deben corregir para lograr avanzar a cuartos de final: "creo que tuvimos muchas distracciones en la parte defensiva, que nos costaron los goles contra Pachuca y obviamente la eliminación. Entonces, tenemos que estar muy enfocados, con mucha sed de revancha, estar muy concentrados y tener fe. Trabajar para conseguir el triunfo, es lo que desea la afición. Hay que estar concentrados, hay que pelear cada balón, hay que luchar y evitar esos fantasmas del repechaje. Considero que debemos ser más contundentes en la ofensiva, porque hubo llegadas, hubo acción a la ofensiva pero faltó concretarla. Debemos enfocarnos en lo que la definición", consideró.