Secretario de Educación en Coahuila considera indispensable aplicación de prueba PISA

El secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, consideró que es indispensable que la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) se aplique en México para saber si se cumple con los resultados esperados, para encontrar las fallas de los aprendizajes clave y conocer si está mejorando o no el sistema educativo en el país.

"Es un programa de la OCDE de evaluación y que está hecha a nivel internacional con un nivel de confiabilidad muy alto y que evalúa el manejo del lenguaje que implica la gramática y el español. Número dos, la habilidad numérica que implica también la aritmética y las matemáticas, álgebra y demás y también implica el manejo de ciencias, es un área que también presenta conocimientos y que normalmente nosotros no lo manejamos en las pruebas estandarizadas. Y ahora le estamos agregando un elemento más que es el manejo socioemocional de los niños, los niños también deben aprender sus emociones y su relación emocional", señaló.

TAMBIÉN LEE: Hará México prueba Pisa; explican razones de aplazamiento

La prueba PISA tiene como fin evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. Este examen es aplicado cada tres años y examina el rendimiento de los alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje.

Recientemente, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), órgano encargado de la evaluación educativa en México, explicó las razones, principalmente sanitarias por las que se aplazó la prueba PISA de la OCDE. Mediante un comunicado, se informó que "reprogramar" la prueba piloto 2021 no significa que el país cancele su participación. Mencionaron que en tanto el proceso de regreso presencial a las escuelas no se estabilice, los protocolos de aplicación de la prueba Pisa no son viables ni pertinentes, debido al riesgo sanitario que implican y a la posibilidad de generar sesgos importantes que podría restarle validez y confiabilidad.