Presenta Morena línea de denuncias en Gómez Palacio

Morena prepara una denuncia por el caso del camión cargado de despensas registrado el pasado sábado, una vez que se cuente con la fe pública elaborada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Por su parte, el Partido Duranguense (PD), cuyos representantes acudieron al lugar donde se retuvo a un exfuncionario de Lerdo que tripulaba la unidad, indicó que no está claro si existió un delito, por lo que piden que se investigue y se castigue.

René Galindo, coordinador de campaña del candidato por el Distrito 02 federal, Omar Castañeda por la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, Partido Verde y PT), dijo que únicamente estaban a la espera de dicho documento, elaborado en el lugar de los hechos el pasado sábado.

"Hoy (martes) entregan fe de hecho, hoy mismo la denuncia es donde la autoridad facultada da fe de los hechos, de lo que transporta y todo lo que encuentra y pueda ser considerada como delito es una fe pública, y con eso la solicitamos y acudiremos a presentar una denuncia forma", dijo Galindo quien agregó que podría ser ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de los abogados de la coalición.

Galindo dio a conocer que se activó una línea para la recepción de denuncias electorales, el 871-617-1560 llamada línea "Caza Mapaches", a través de la cual se estarán atendiendo a fin de canalizarlas y presentarlas ante las autoridades correspondientes.

Por otra parte, Ángel Orona, candidato a diputado por el Distrito local X por el PD, aseguró que su partido no formó parte del bloque que presentó una denuncia sobre los citados hechos. "Si se comprueba, que se castigue, sin embargo no hay flagrancia, al no haberla no hay una posibilidad de presentar una denuncia completa, porque se encuentra un camión que es privado, que no hay una persona recibiendo la despensa a cambio de voto, no existe como tal un delito", aseguró.

Dijo además que representantes del PD acudieron al lugar, "fuimos testigos y hasta el momento de lo que fuimos testigos no nos deja completamente satisfechos o claros de si hubo un delito o no, eso le corresponde a las autoridades no a los partidos".