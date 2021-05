Camila, el 'ángel' para adultos mayores del ejido Albia de Torreón

Camila de 12 años de edad se convirtió en el "ángel" de más de 100 adultos mayores del ejido Albia de Torreón que ayer recibieron su esquema completo de vacunación contra el COVID-19 en el drive-thru del Coliseo Centenario y que llegaron a bordo de dos autobuses y de vehículos particulares, en un trayecto que fue alrededor de 20 minutos desde su comunidad a la célula de inoculación.

Doña Lidia Lira tiene 61 años de edad y agradece a la niña que le haya ayudado a registrarse en la plataforma nacional de vacunación, a imprimir su folio y a llenar su expediente así como apoyarla en el traslado, sin nada a cambio. "Esta muchachita tiene un buen corazón, ella tiene la edad para andar jugando y sin embargo no lo hace por estar ocupada juntando a la gente y organizándola. Aunque sea una niña para mí es grande y muy valiosa, qué bueno que Dios le siga dando ese corazón para que nos siga ayudando. Ella es única, es nuestro ángel", expresó la mujer, entre lágrimas.

La pequeña Camila es de trato afable y está al frente de la logística de vacunación contra el COVID-19 a las personas de la tercera edad del ejido coahuilense donde viven sus abuelos y cuya principal vía de comunicación es la carretera Torreón-San Pedro.

"Todo ocurrió cuando registré a mis abuelos en mi computadora y me puse muy feliz porque iban a tener la vacunación. Después yo le platiqué a mi mamá sobre la idea de registrar a los adultos mayores y ella me dijo que sí, que estaba bien. Me llevé mi mesita y un banco que tiene mi abuela y mi computadora. Estaba en la casa de mi abuela frente a unas canchas y ahí comenzó a llegar la gente y yo los registraba y les imprimía su folio para que ellos lo tuvieran guardado cuando se fueran a vacunar", dijo.

La niña dice que al percatarse de que las personas adultas mayores no tenían los medios para desplazarse hasta las células de vacunación, optó por coordinarse con su madre Brenda Ramírez y así comenzaron a trasladar a este grupo poblacional en vehículos particulares. Tras recibir las primeras dosis, la iniciativa de Camila cobró fuerza y varios ciudadanos se le acercaron para ofrecerles dinero y autobuses para el traslado de los adultos mayores.

"Estoy muy feliz, muy emocionada. Nuestros abuelitos fueron un día niños, fueron adolescentes, fueron jóvenes y fueron papás, entonces creo que nosotros debemos ayudar a nuestros adultos mayores como queremos que nos ayuden a nosotros cuando seamos mayores. Muchas gracias por confiar en mí".

En respuesta, doña Modesta, mejor conocida como "Capi" y otra de las mujeres adultas mayores que viajaba en uno de los camiones, le dijo a Camila "que la queremos mucho, estamos muy orgullosas de ella porque ella nos sacó adelante, gracias a ella y a su mamá, esto se hizo posible, uno en el rancho a veces está muy pobre y no tiene uno con qué moverse". Cuando sea grande, Camila dice que quiere estudiar Medicina con especialidad en Pediatría además de que está convencida de continuar ayudando a la gente que lo necesita. En sus ratos libres, disfruta mucho editar videos, ver series televisivas que son creadas, producidas y protagonizadas por artistas de países asiáticos y otra parte de su tiempo lo dedica a cursar sus estudios de primer año de secundaria.

MADRE ORGULLOSA

Brenda Ramírez, madre de Camila. se siente muy emocionada porque dice que ha descubierto muchas cosas que a su hija la inquietaban, como el hecho de ayudar a los demás. "Ella tiene que venir a ingresar los camiones (a las células de vacunación) no yo, ella es la que hace las peticiones a la delegada (de Bienestar Social) Cintia Cuevas. Se han sumado muchos a esta causa, ya muchas puertas se le abrieron. Estoy muy orgullosa de Camila, ella solita fue formando un equipo de trabajo, yo la voy a apoyar hasta donde ella quiera".