Transportistas, a la espera del Metrobús

A la expectativa es como se encuentran los integrantes del gremio de transportistas en Torreón luego de que se enteraron por los medios de comunicación de que la Secretaría de Infraestructura de Coahuila solicitó una nueva y última prórroga de seis meses para entregar las obras del proyecto Metrobús Laguna ante Banobras.

Así lo señaló el empresario del transporte, José Ángel Cuéllar, quien dijo que se trata de una medida lógica y que lleva al resto de los integrantes del gremio a esperar un acercamiento formal de parte de la autoridad, específicamente del nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, Miguel Algara, con quien aún no se tiene programada alguna reunión oficial.

"Nada más que aquí hay una variante, yo estoy de acuerdo; la variante aquí es que ellos ya están hablando de la última ampliación, que si no se cumple, se cancela provisionalmente la proyección del Metrobús y se verá de qué manera se podrá utilizar la infraestructura", declaró.

Cuéllar añadió que en última instancia el destino del Metrobús Laguna dependerá de que se puedan recuperar los aforos que se manejan en el transporte público, de tal forma que puedan tener los recursos adecuados para programar compras de camiones y que el modelo de negocios pueda ser viable.

En ese sentido, lamentó que, pese a la reactivación de diversas actividades y eventos en la Comarca Lagunera, no se han podido recuperar en su totalidad los aforos que se tenían hasta antes de la pandemia, lo que ha hecho aún más grave la crisis que se tiene en algunas rutas, cuyos concesionarios han hecho lo posible por seguir ofreciendo el servicio de manera "estoica".

"Nosotros seguimos con una media de aforos de alrededor de 100 mil usuarios (diarios), pudiera ser más incluyendo festivos y todo, a lo mejor baja poquito, pero aún estamos lejos de los 180, 190 mil usuarios que traíamos… La mayoría de las rutas no han recuperado nada, algunas cada vez están peor. Yo no sé, la verdad, cómo aguantan, de forma estoica, pero se trata de dar el servicio aunque sí en algunas rutas cada vez es más deficiente y es por lo mismo, ahorita no estamos en números rojos, es la verdad", manifestó.

Fue durante el lunes que el titular de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, Miguel Algara, admitió que la oficina a su cargo solicitó una prórroga de seis meses más para entregar el proyecto del Metrobús Laguna a Banobras, por lo que podría estar iniciando a dar servicio entre diciembre de este año y enero de 2022. Argumentó que la pandemia ha hecho estragos en el sector del transporte, lo que hace inviable la puesta en marcha del Metrobús como estaba originalmente planteado.

Cabe señalar que el proyecto arrancó formalmente en 2016 y se anunció como un ambicioso plan para modernizar el transporte público en La Laguna, desde entonces se han estado presentando diversos aplazamientos en sus fechas de entrega final; de parte de la autoridad se ha reiterado la existencia del llamado "modelo de negocio", del que los propios transportistas aseguran no tener mayores detalles.

Esperan reunión

