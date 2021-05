Vehículos 'sospechosos'

REVISAN

El alcalde de Torreón, Sergio Lara, señaló que "se siguen llevando a cabo" las acciones de revisión de vehículos con sospecha de que sus conductores estén en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, luego de que el fin de semana pasado se registraron diversos accidentes viales con alcohol de por medio.

Lara fue cuestionado respecto a los percances ocurridos desde el viernes en diversos puntos de la ciudad, mismos en los que se reportaron conductores en estado de ebriedad y manejando a exceso de velocidad, en el entendido de que no se están aplicando filtros del alcoholímetro como tal desde el año pasado.

"Se siguen llevando a cabo las verificaciones diariamente y los fines de semana se intensifican, para que la gente también entienda que no deben de estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, nada les cuesta tomar un taxi o alguien que los lleve a su casa, es lo más adecuado y es lo que les va a llevar primero de manera segura y segundo, que no vayan a ser sancionados, las sanciones son elevadas en el caso de estar conduciendo en estado de ebriedad", expuso.

Precisó que a nivel local se estiman multas por más de 6 mil pesos ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), más unos 4 o 5 mil pesos de sanciones administrativas ante el Municipio, más el costo de las grúas y corralón y que en global supera los más de 11 mil pesos.

En ese aspecto reiteró el mensaje a la ciudadanía para que se tenga responsabilidad y se eviten accidentes, mismos que a su vez pueden derivar en tragedias como la ocurrida en febrero pasado, cuando cinco integrantes de una familia perdieron la vida al impactar la unidad en la que viajaban contra un paradero del Metrobús, trascendió que el conductor había ingerido bebidas alcohólicas.

"No tiene caso, no nada más por el tema del dinero, que eso es secundario ante la salud de cada quien", advirtió Lara, quien ha reiterado que aún no se tiene la intención de regresar los filtros del Operativo Alcoholímetro para su aplicación en este año, se argumentan principalmente impedimentos sanitarios relacionados al COVID-19.

