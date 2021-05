Anonymous se atribuye 'hackeo' a la página web del Ejército Nacional de Colombia

El organismo, en una cuenta de Twitter con más de 80,000 seguidores, aseguró que el ataque informático fue hecho "en rechazo a los asesinatos y hostigamientos" de la fuerza pública durante las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril.

#Anonymous Colombia takes down the official page of the Colombian National Army in rejection of the murders and harassment presented during the national strike against the tax reform presented by the government of ivan duque. https://t.co/apxt5sv4eH pic.twitter.com/PVS3zurhUm

Igualmente el grupo de "hackers" modificó la página de Wikipedia del Ejército, que ya fue arreglada.

Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado sobre el ataque cibernético.

Do not thank us, the fight also became ours, thanks to each one of you for taking to the streets, to each person who sadly died at the hands of the fucking police, we have just started, we hope that the president will pronounce soon. We are anonymous, we are legion. pic.twitter.com/3epkj9mFaJ