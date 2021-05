‘Canelo’ y equipo de Joe Saunders intercambian insultos previo a la pelea

En su paso por el lobby para dirigirse a la sala de entrenamiento privado, a “Canelo” ya lo esperaban con reclamos por su intención de cambiar el tamaño del ring.

“¿Qué está pasando con el ring?, ¿Vas a pelear o no? Hemos venido desde muy lejos, ¡ten un par de pelotas”, dijo la persona de Saunders mientras el tapatío era acompañado por varias personas de su equipo.

Verbal altercation between Canelo and a member of Billy Joe Saunders' team in the hotel lobby. Team member asks: "What's happening with the ring? We've come a long way, grow some b****cks." Canelo replies: "You are a f***ing p***y."

