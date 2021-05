'Canelo' remedia cancelación de la pelea ante Joe Saunders 

Durante el que sería el primer careo que tendrían ambos boxeadores, y del cual se ausentó el británico, “Canelo” aseguró que no tenía problemas con el tamaño del cuadrilátero, y que todo se trataba de una excusa más de Saunders.

“No me importa el tamaño del ring, solo voy a entrar y hacer mi trabajo. No es la única excusa que ha tenido, ha tenido muchas excusas. Solo voy a entrar ahí y haré mi trabajo”.

Por su parte, Billy Joe Saunders compartió su reacción ante las declaraciones del mexicano.

“Me complace que el problema esté resuelto. El ring no es un problema, así que los pulgares están arriba, me estoy relajando viendo algunas películas", expresó mediante un video en redes sociales.

Ok so we back on now? BJS cool with the ring size. #boxing #CaneloSaunders pic.twitter.com/hpQdNOLjoC

Cabe señalar que, previo al evento donde Joe y Álvarez se verían frente a frente previo a su combate en Texas el sábado, un miembro del equipo de Saunders intercambió algunos insultos y reclamos con el tapatío.

“¿Qué está pasando con el ring?, ¿Vas a pelear o no? Hemos venido desde muy lejos, ¡ten un par de pelotas”, a lo que “Canelo” respondió: “Eres un maldito maricón”

[ ️ @LargeBarstool]pic.twitter.com/t3Qla0UI4i