Difunden video de Enrique y Alejandra Guzmán besándose en concierto

En el marco del 'escándalo' entre Enrique Guzmán y Gustavo Adolfo Infante por la demanda interpuesta en contra del periodista por parte del cantante, en redes han recordado un momento exhibido durante el programa 'De Primera Mano'.

Durante el programa encabezado por Infante, se expuso un video donde aparece Alejandra Guzmán compartiendo varios besos en la boca con su padre, Enrique.

"Hablando del lenguaje corporal, les queremos presentar imágenes de Enrique Guzmán y Alejandra en un concierto, prometo que no voy a decir nada", declaró.

En las imágenes ambos artistas se besan en diferentes ocasiones en la boca, acción que ha sido criticada por cientos de internautas al considerar los besos en la boca entre padres e hijos como 'inapropiados'.

El equipo del programa aclaró que no estaban vinculando nada de las imágenes, sino que solamente se compartía la información.

"Que pena y hay un video donde dice "nimodo que me culpen por eso es mi hija y esta buenísima" que padre se expresa así de su hija", "Yo jamás besaría en la boca a mi padre!! No imposible, por respeto y por la forma como uno ve a un papá", "Que falta de respeto de este señor hacia su hija, definitivamente no tiene vergüenza, pobre Frida con una familia así, que degenero, Dios te continué protegiendo Frida", fueron algunos comentarios que se hicieron en el video de YouTube.