¿Qué equipos de la Liga MX han sido campeones tras jugar el repechaje?

Culminó la fase regular del Guardianes 2021 y con esto se dará inicio al repechaje, fase en la que los equipos clasificados del quinto al doceavo lugar disputan un sitio en la liguilla del certamen. Esta modalidad se volvió a implementar para el Guardianes 2020.

Los partidos que van a partido único los disputarán Santos vs Querétaro, León vs Toluca, Atlas vs Tigres y Pachuca vs Guadalajara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Siglo de Torreón (@elsiglodetorreon)

De estos ocho clubes, Pachuca y Chivas ya saben lo que es jugar una repesca para después alzar el título de campeón. Mientras que el otro club que logró esta hazaña fue Monarcas Morelia.

En el Invierno 99, el Pachuca terminó el torneo en el séptimo lugar y en el repechaje eliminaron al décimo, el Morelia. En las siguientes eliminatorias dejaron fuera al Toluca, Atlas y en la final derrotaron al Cruz Azul.

Un año después, en el Invierno 2000, Monarcas Morelia se posicionó en la repesca, dejó en el camino al Irapuato, Pachuca, Santos y en la final vencer al Toluca.

Fue hasta el Apertura 2006 cuando otro equipo que alcanzó el repechaje aprovechó para conquistar el título del máximo circuito del futbol mexicano. Las Chivas terminaron la fase regular en el octavo lugar, vencieron al Veracruz; en la liguilla eliminaron a Cruz Azul, América y en la final se proclamaron campeones al derrotar al Toluca.