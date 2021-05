VIDEOS: Así se vive la situación en Colombia

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, miles de personas han persistido en las protestas y bloqueos originados por la propuesta de Reforma Tributaria presentada por parte del presidente Iván Duque, la cual ya fue cancelada este lunes.

Ahora, los movimientos sociales se están llevando a cabo para exigir justicia por la violencia policiaca que se vive en diferentes partes del país donde se registran hasta el día de hoy más de diez fallecidos, sin embargo organizaciones civiles aseguran que la cifra 'oficial' no está 'ni cerca' de lo que se informa en medios.

Mediante múltiples videos en las redes se han tratado de exhibir los abusos por parte de la autoridad que han vivido en las últimas semanas.

No, no es Hollywood, ni mucho menos una escena para película, es #Colombia, en su diario vivir por estos días. #EsUrgente #FuerzaCOLOMBIA #SOSColombiaDDHH #ParoNacional4M #SOSColombia #ColombiaEnAlertaRoja #NosEstanAsesinando COPIEN Y PEGUEN ASÍ NO SEAN DE COLOMBIA. pic.twitter.com/4sVaam9fzp