Dogecoin registra su máximo histórico; sube un 30% en el mercado

Posicionándose en el cuarto lugar de criptomonedas, la Dogecoin logró un incremento en un día donde la tendencia está a la baja en su competencia.

El capital de la Dogecoin alcanzó el día de hoy los $69,440,658,001 (en dólares).

En primer lugar se encuentra el Bitcoin con un valor de 53 mil 266 dólares por unidad, disminuyendo su valor un 7.88% a comparación de días anteriores.

"El precio es cautivador, caprichoso, pero no se puede controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestras acciones y comportamiento, y siempre podemos hacer el bien", dijo a través de su cuenta de Twitter el creador, Shibetoshi Nakamoto.

Alright while we are processing this mania, please always remember the true message of $DOGE is #DoOnlyGoodEveryday.

Price is captivating, capricious, but can’t be controlled.

But we can control our actions and behavior, and we can always do good.

Thank you #dogefam ❤️