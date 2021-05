Deuda de Lerdo ascendería a 156 millones en 2022

En caso de que el Congreso del Estado no otorgue el visto bueno al Ayuntamiento para la contratación de un crédito bancario con la finalidad de pagar la deuda de 140 millones de pesos a extrabajadores municipales, para agosto de 2022 el adeudo ascendería a aproximadamente 156 millones de pesos.

"Todo el mundo dice que con el crédito vamos a endrogar al Municipio pero el Municipio ya está endrogado. Los 140 millones ya se deben, se tienen que pagar porque ya existe una sentencia firme. Aplazar el pago cada día cuesta al Ayuntamiento 30 mil pesos", dijo el tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras.

Explicó que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, el Ayuntamiento tiene que presentar primero ante el Cabildo y luego ante el Congreso del Estado, como ya se hizo, para pedir autorización ya que el crédito sería a pagar por 30 años.

"Hablamos de un millón de pesos mensuales lo que nos cuesta no pagarle a los extrabajadores, por eso se deben actualmente 140 millones de pesos y los otros 4 adicionales son para después del proceso en que lo autoricen y el tiempo que tarda el banco en pedirnos toda la papelería", dijo Olivares.

El funcionario declaró que lamentablemente no se ha tomado en cuenta que esta administración municipal termina el 31 de agosto del próximo año "entonces, si esto no se arregla, si no contamos con el crédito, la persona que quede como alcalde en 2022 no va a cargar con 140 millones, sino con 156 millones de pesos, porque como Municipio nosotros vamos a comprobar que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos en el afán de cumplir con la sentencia".

El tesorero indicó que la actual administración busca terminar de una vez con este problema mediante el crédito pero de no ser autorizado la deuda seguirá creciendo. "Lo que queremos es precisamente no afectar los servicios de la ciudadanía de ninguna manera haciendo uso de este crédito y así se terminaría de tajo con este problema que ha sido heredado desde hace 14 años", acotó.