Desilusionan ventas por el Día del Niño en Madero

"No se vio el festejo", fueron las palabras de los comerciantes del Mercado Manuel Acuña en Francisco I. Madero, ante las bajas ventas que registraron el Día del Niño.

Explicaron que si bien la situación va mejorando, debido a la crisis económica de las familias no se generó la derrama económica de otros años.

"Fue mínimo para los compañeros, pero tenemos esperanza en el 10 de mayo… a ver como nos va", declaró el tesorero de la Unión de Locatarios del Mercado, Reyes Martínez Alvarado.

Especificó que la inactividad en las escuelas es otro factor, ya que al no haber festivales por el Día del Niño o en honor a la madre, se contrae significativamente la actividad comercial.

"Otros años por los festivales en las escuelas para estos día empezaba el movimiento porque venían a buscar los trajes para los bailables, los zapatos, huaraches o algún regalo, pero ahorita no hay nada. Vamos a ver como se pone el Día de las Madres".

El integrante de la mesa directiva de los locatarios también especificó que además están suspendidos los festejos de aniversario por el reparto agrario, los cuales también generan una importante derrama económica.

Especificó que probablemente las carnicerías, supermercados o tiendas de abarrotes sí registren ventas, pues aunque no haya regalos la comida no puede faltar; sin embargo, insistió que la economía de las familias está afectada y "no se ve el movimiento de años anteriores".

Por último, declaró que las autoridades son más flexibles en cuanto a la estrategia de prevención al COVID-19, por lo tanto esperan que la economía vaya mejorando e insistió que el Día de la Madre en México es una fecha muy importante, por lo tanto tienen la esperanza que se registre un ligero repunte en las ventas.