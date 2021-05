Lagunero Manuel 'Manny' Bañuelos cae en la Liga de China

El pitcher lagunero Manuel "Manny" Bañuelos, sufrió su segunda derrota de la temporada en la Liga Profesional de Beisbol de China, donde el zurdo lanza para Fubon Guardians, quienes cayeron ante los Leones de Uni - Trade por pizarra de 5 carreras a 3.

BATALLA POR VICTORIA

No ha sido un sencillo inicio de temporada para el lanzador nacido en El Vergel, Durango, ya que en 7 aperturas no ha podido conseguir victoria para el equipo que le ha dado la oportunidad de continuar su carrera en la pelota oriental. "Manny", lanzó un buen juego, pero tuvo un descuido durante el tercer inning al permitir un Grand Slam y su equipo ya no logró recuperarse.

La actuación de "Manny" fue de 6 entradas y 1 tercio, permitió 6 imparables y las 5 carreras que recibió su equipo, 4 de ellas fueron limpias, otorgó 3 bases y en cambio ponchó a 8 enemigos, su efectividad está en 3.57. Llegó ya a 46 "chocolates" recetados y el sublíder de la liga China, solamente superado por el dominicano José de Paula, quien acumula 56.

El zurdo lagunero acumula ya 7 salidas en la temporada, trabajando un total de 35 entradas y 1 tercio, con WHIP está de 1.42.