'Estoy en mi peor forma'; muestra Will Smith su aumento de peso

Will Smith sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar una fotografía en la que muestra su aumento de peso.

"Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma de mi vida", escribió el actor de 52 años de edad junto a una imagen en la que muestra su abultado abdomen.

La publicación de Smith generó todo tipo de reacciones de sus seguidores en Instagram:

"Aún lo tienes bebé", "Me identifico", "No veo lo peor aquí", "Me identifico", entre otros.

Cabe señalar que, a lo largo de su carrera, Will Smith se ha caracterizado por ser uno de los famosos que lucen un físico fuerte y trabajado, además de mostrarse siempre activo ya sea bailando o practicando algún deporte.