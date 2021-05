May the Fourth be with you: México celebra día de Star Wars

Si bien fue el 23 mayo de 1977 cuando Star Wars: A new hope se estrenó en los cines, el 4 de mayo de 1979 sucedió un evento particular: en una nota del diario británico London Evening News, miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher tras asumir el puesto como primera ministra. En el escrito apareció la frase: "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations". De esa anécdota se tomó al 4 de mayo para celebrar el Star Wars Day.

La historia es relatada, a través de un enlace virtual, por Claudia Artemisa Villaseñor Ulloa, miembro del Senado del Star Wars Fan Club Guadalajara, organización que el día de hoy tendrá actividades junto a Cineteca FICG en la Perla Tapatía. "Una de las razones fuertes por las que Star Wars ha influenciado a México es porque estamos cerca de Estados Unidos. Hay una cultura de coleccionismo de Star Wars muy grande en México. Hay una base de fans muy importante, nosotros como club de Guadalajara somos parte importante de una alianza nacional de clubes de Star Wars". Villaseñor afirma que en el país existen más de 400 miembros de la Legión 501, una organización mundial conformada por fanáticos de la saga. Star Wars ha sido un fenómeno que logró traspasar las pantallas de cine y se ha instalado por más de 40 años en el hito de la cultura popular. Cabe resaltar que hoy también se estrena la serie Star Wars: The Bad Batch a través de la plataforma Disney+, la cual es un spin-off de The Clone Wars. ACTIVIDADES EN CINETECA FICG Reabierta en marzo pasado, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) es uno de los espacios que ha nivel nacional ha abogado por reconectar al séptimo arte con el público a nivel presencial. En el tenor del Star Wars Day, ha organizado en conjunto con el Star Wars Fan Club Guadalajara una serie de actividades para la conmemoración. Esmeralda Vivas, directora de programación de Cineteca FICG, indicó que este espacio está abierto a toda propuesta y que con gusto prestaron su infraestructura y personal para que los fanáticos de Star Wars pudieran realizar el evento y reactivar las actividades culturales. Las actividades en Cineteca FICG, que se realizarán al aire libre, comenzarán hoy a las 18:00 horas con música temática de la saga, una exhibición de coleccionables de Star Wars y una convivencia con miembros de la Legión 501. A las 19:00 horas habrá una demostración de la escuela del Bendu, con artes marciales combinadas con filosofía Jedi. Finalmente, a las 20:00 horas comenzará la proyección de Star Wars: Revenge of the Sith en la Pantalla Bicentenario.