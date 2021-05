Reconoce Tribunal Superior de Justicia de Durango inconsistencias en Sistema Penal Acusatorio

El recién nombrado magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Ramón Guzmán Benavente, en su visita por la región aseguró que se trabaja en el mejoramiento del Sistema Penal Acusatorio, que a 10 años de su creación, reconoce que presenta inconsistencias no propiciadas de manera dolosa sino por el transcurso del tiempo, para ello dijo se buscará trabajar de manera conjunta con todo el personal del Poder Judicial.

"He convocado a todo el personal para que participe, me he topado con la grata sorpresa en todos los ámbitos del Poder donde me he presentado que hay mucho talento en el Poder Judicial que lo importante es que podamos armonizar esos talentos, propiciar su participación para que vayan surgiendo muchas soluciones", declaró. En ese sentido, dijo que en un encuentro con los jueces de control propusieron un manual de actuación que permite establecer cuál es la labor que le corresponde a cada persona que trabaja en el Sistema Penal Acusatorio.

En cuanto al reclamo que hacían los abogados de la región Laguna, donde pedían una mayor participación, el magistrado presidente dijo que en su encuentro con las principales barras en la Comarca se comprometió a tener un mayor acercamiento. "Me han hecho patente esa inquietud, yo me he comprometido con ellos para que en el límite de mis capacidades legales y humanas, buscar la forma de apoyarlos. Creo que es muy importante que se tenga la voluntad para mejorar las cosas, que seamos objetivos, que con la altura de miras busquemos fortalecer el Poder Judicial en la Comarca Lagunera".

Por otra parte, Guzmán Benavente reconoció también que se han dado actos de corrupción al interior del Poder Judicial, sin embargo aseguró que son pocos los casos, actos en los que aseguró serán implacables a fin de evitarlos.

"Tengo mucha fe en el Poder Judicial, en su conjunto es una institución muy noble, hay gente tanto en La Laguna como en Durango que se entrega todo los días, tampoco dejo de reconocer que puede haber actos de corrupción porque sería muy ingenuo o muy romántico decir que no pero son los menos por fortuna, si esto constituyera la mayoría, sería un caos".