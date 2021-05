Solo 11 candidatos a diputados federales en Coahuila han subido información a plataforma

Un total de 11 candidatos a diputados federales en Coahuila han registrado su información en la plataforma de congreso2021.mx, que impulsa la transparencia de su información básica y elemental, pero ninguno del estado de Durango.

Se trata de Fernando Izaguirre Valdés, candidato del PAN al distrito 06; Antonio Attolini Murra, de la coalición Morena, PT y PVEM por el 05; David Alan Ramos, del PRD, quien compite por el distrito 03; Ricardo Arturo Najera, de Movimiento Ciudadano quien va por el distrito 04; así como la totalidad de los priistas: Marcos Villarreal, del 01: Gladys Ayala, del 02; Cristina Amezcua, del 03; Yericó Abramo, del 04; Antonio Gutiérrez Jardón, del 05; Shamir Fernández, del 06; y Jaime Bueno, del 07.

En el caso de Durango, ninguno de los aspirantes ha registrado su información.

A nivel nacional, 51 candidatos han transparentado su información. Son 9 del PRI, 7 de Va por México, 6 de Movimiento Ciudadano, 6 de Redes Sociales Progresistas, 5 de Morena, 5 del PAN, 3 de Fuerza México, 3 del PRD, 3 de la coalición Morena, PT y PVEM, 3 del PVEM, 1 de Encuentro Social, ninguno de PT. Del Partido del Trabajo, incluso, hubo una negativa a recibir la invitación a participar en el congreso2021.

En el país, son 2,191 aspirantes a diputados federales, pero ha sido mínima la participación en la iniciativa para demostrar que están a favor de la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Las organizaciones aliadas han convocado a todos los candidatos a que se registren.

En la región lagunera es el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna. Marco Zamarripa, director, comentó que, en el caso de los candidatos de Durango, la respuesta ha sido nula, por lo que se enviará una carta a los comités estatales de cada partido.

"Podemos hablar de incongruencia, pues en campaña dicen pedir el voto para atender muchas necesidades, cuando esta plataforma pide transparencia y rendición de cuentas para conocer mejor el perfil, es información básica sobre su trayectoria y preparación. Si quieren ser nuestros representantes, al menos hagan pública esta información. Y no estamos hablando de un partido en particular, ningún candidato del estado de Durango se ha registrado. Lamentable que desestimen y no le den importancia a estos esfuerzos de la sociedad civil", expresó.