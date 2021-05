Sufrí machismo en reencuentro, no en La academia: Myriam Montemayor

Hace unos días, Yahir, exintegrante de la primera generación de La academia, dijo en una alfombra roja que le daba tristeza el conflicto entre Myriam y tres de sus compañeros: Víctor, Toñita y Raúl, e hizo referencia a que a veces uno se lleva "pesado" y que todo era cotorreo mientras estaban en la casa de La academia.

En entrevista con un medio nacional, Myriam señaló que ella nunca se llevó pesado con ellos ni con nadie del proyecto y que lo que ella comentó en redes sociales no pasó mientras estaban en La academia, sino en el segundo reencuentro de los integrantes de la primera generación.

En el marco del Día de la Mujer este año, Myriam escribió en sus redes sociales: "Las cosas hay que llamarlas por su nombre: machismo y misoginia, que a veces es también aplicada por el mismo género, y a las personas también hay que llamarlas por su nombre: Raúl, Víctor y su compinche, Toña", lo que generó diversos comentarios al respecto.

"Fue en el reencuentro de 2017 y Yahir no estuvo. Cuando esto pasó nada más estábamos Raúl, Víctor y yo", comentó la cantante vía telefónica.

Enfatizó que nunca se trató de acoso sexual por parte de Víctor o Raúl, sino de comentarios machistas que le hicieron en ese momento por ser mujer y estar casada. También tuvo que ver con que alguno de estos dos compañeros quería tomar más protagonismo en los conciertos.

"Después tuvimos una junta para hablar de eso porque íbamos a hacer una gira juntos y no se puede trabajar a gusto así, como esas, hubo muchas cuestiones que no saco a la luz porque es trabajo. Es una realidad que a nosotras las mujeres nos cuesta el doble por serlo, ganarte un lugar".

Con Toñita, dice, han sido diferentes situaciones que comenzaron "desde que empezó la gira y hasta la fecha", y que considera misoginia por parte de ella.

"Ser mujer y ganadora es algo que sigue allí causando inconformidad en algunos, a lo mejor de allí vienen las cosas, porque eso se dio de la nada".

La cantante asegura que hay muchos que no sólo son compañeros de proyecto, sino de vida, a quienes valora y aprecia.

"No tengo que pelearle mi lugar a nadie porque es algo que yo tengo, es un lugar que yo me gané. Somos 14 solistas y hasta allí fue mi reencuentro, hay etapas y uno debe madurar y crecer, ya no es un reality", señaló.

"No lo compartí (en redes sociales) para señalarlos, sino hablando en el marco de la mujer, de compartir que efectivamente la violencia de género existe en muchos ámbitos. La violencia se manifiesta de diferentes formas, no sólo son golpes, también hay violencia verbal, de género, su comentario estaba enfocado al hecho de ser mujer".