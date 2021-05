Requieren escuelas de la Laguna de Durango 46 mdp para mantenimiento

Hasta 46 millones de pesos es el monto de inversión que se requiere para atender a las 1,200 escuelas públicas de nivel básico en la región Laguna de Durango ante un posible regreso a las aulas.

Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en la región, detalló que esa inversión contempla el rezago histórico que presentan los planteles educativos, aunado a los daños que han sufrido a lo largo de más de un año de pandemia por COVID-19, tiempo en el que miles de estudiantes dejaron de acudir a sus escuelas como medida preventiva.

Hasta el momento, dijo, se mantiene en 54 el número de escuelas las que han resultado afectadas tanto por cuestiones de robo como de vandalismo. El 98 por ciento de ellas se ubican en Gómez Palacio.

Valdés mencionó que de ese total, 22 escuelas han sido blanco de los ladrones en más de una ocasión, "incluso hay planteles que hasta en cinco ocasiones", comentó el subsecretario.

Asimismo, mencionó que en el 90 por ciento de los casos, los hechos han ocurrido por las noches, aprovechándose que los vecinos, que han actuado como vigilantes, se encuentran dormidos.

El funcionario estatal declaró que la Secretaría cuenta con un seguro para cubrir parte de esos daños, por lo que un requisito indispensable para hacerlo válido es interponer una denuncia ante las autoridades, por lo que aseguró que en cada caso se ha presentado por parte de las autoridades de los planteles afectados.

"Hay un gran rezago histórico que presentan nuestras instituciones, entonces ahorita no hemos hecho absolutamente nada toda vez que han sido objeto de robos y vandalismo, entonces cualquier mejora o compra que pudiéramos, como no hay condiciones para regresar, van a ser nuevamente robadas".

En cuanto al monto de 46 millones de pesos que se requeriría para atender las mejoras, explicó que se cubriría con la participación de los tres órganos de gobierno.

Sin embargo, insistió que aún no hay condiciones para regresar a las aulas, por lo menos en lo que resta del ciclo escolar 2020-2021, "una vez que es inoculado el personal educativo tendrá que esperarse 15 días, estará en observación tendremos que ser muy cuidadosos en este sentido, pero no hay condiciones para regresar pero bueno a final de cuentas no es nada más que estén vacunados los maestros, hay otros factores que considerar como la anuencia de los padres de familia, la organización escolar al interior, algo importante, el tema de infraestructura".