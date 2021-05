Señalan 'plagio' de Coldplay a Lady Gaga

Ante esto, ninguno de los dos lados ha hecho comentarios al respecto, sin embargo, cabe destacar que la portada del álbum Kaotica de Coldplay parece retomar la línea de manejó en el año 2000, con la publicación de su álbum debút, Parachutes, lo que podría ser in indicio de los sonidos y estilo que estaría conformando esta nueva entrega discográfica.

So Lady Gaga spent 3+ years creating Chromatica just for Coldplay to come along and completely steal the idea of it. pic.twitter.com/FKVQuas4Rb