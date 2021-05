Culpan a Coldplay de plagio Seguirá campaña contra los Grammy

Los fanáticos de la cantante Lady Gaga inundaron las redes sociales con señalamientos en los cuales culpaban a la banda británica, Coldplay, por plagio dado que, según los seguidores de la intpérprete de "Poker Face", existe gran similitud entre la portada del nuevo material discográfico de la banda liderada por Chris Martin, y el álbum "Chromatica" de Gaga.

Ante esto, ninguno de los dos lados ha hecho comentarios al respecto, sin embargo, cabe destacar que la portada del álbum "Kaotica" de Coldplay parece retomar la línea de manejó en el año 2000, con la publicación de su álbum debút, "Parachutes", lo que podría ser in indicio de los sonidos y estilo que estaría conformando esta nueva entrega discográfica. Recordando que, en el 2019, Coldplay trajo al mercado su álbum "Everyday Life" en el cual regresó a los matices que caracterizaron sus primeros álbumes, antes de entregas como "A Head Full of Dreams", un álbum que no fue del todo bien recibido por los fanáticos de la banda que buscaban un sonido alejado de los ritmos electrónicos que reinaron en el año 2015.

Por otro lado, el siete de mayo se estará estrenando la canción "Higher Power", que contará con una edición limitada para todos aquellos que deseen preordenarla. Respecto a la melodía, únicamente se sabe que llegó a inicios del 2020, corriendo bajo la producción de Max Martin.

The Weeknd planea continuar con su campaña contra los premios Grammy dado que exige un cambio en las reglas, lo que él señala como "Un movimiento positivo para el futuro de este premio plagado". El "boicot" que comenzó en el 2020 parece se mantendrá vigente.

En la entrega de los Grammy en el 2021, muchos artistas resultaron inconformes y en desacuerdo con las nominaciones. El evento otorga reconocimientos a aquellos talentos destacados de la industria musical, basándose en cifras y datos concretos que respalden la nominación.

Sin embargo, según el músico "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fanáticos y a la industria, transparencia".

The Weeknd no fue tomado en cuenta, lo que causó descontento tanto al artista como a sus fanáticos, quien permaneció durante cuatro semanas consecutivas en el puesto número uno de Billboard gracias a su álbum "After Hours", lanzado en marzo del 2020. Se trato de uno de los discos más exitosos del año, con casi medio millón de ventas en el formato físico y más de dos millones en streaming.

Por otro lado, el álbum contiene dos sencillos que encabezaron el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y recibieron la certificación de platino, estos fueron "Heartless" y "Blinding Lights", el cual se convirtió en el mayor éxito dentro de la historia de la lista.