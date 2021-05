El 'potrillo' ya es abuelo

Luego de tres semanas de haberse convertido en abuelo, Alejandro Fernández compartió las primeras imágenes de Cayetana. Su hija Camila Fernández, dio a luz el pasado 14 de marzo, siendo este día cuando se comparte una foto de la recién nacida. "La dueña de todas las serenatas que me quedan por dar. Bendecido". escribió el cantante mexicano en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografía en las que carga a la bebé. Anteriormente, el "Potrillo" declaró que esperaba enfrentar esta etapa con mucha ilusión y con el corazón lleno de amor. "Con la niña. qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutandola", dijo en una entrevista para El Gordo y la Flaca.

