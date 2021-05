Acusan irregularidades en obra de pavimentación en Torreón

Habitantes de la colonia Rincón La Merced de Torreón se manifestaron ayer lunes contra el Ayuntamiento de Torreón para reclamar por supuestas irregularidades en la realización de una obra de pavimentación en la calle De los Actores del sector.

Con pancartas y letreros en mano, señalaron que la molestia se fundamenta principalmente en la reducción de espacio pavimentado en la rúa, además de la falta de cumplimiento en la promesa de colocación de alumbrado y otras mejoras en general.

La protesta se realizó en punto de las 10:00 horas sobre la misma calle De los Actores y casi Paseo del Tecnológico, ahí realizaron un paro de los trabajos y advirtieron que no permitirán que se reanuden hasta que exista un acercamiento de parte del titular de Obras Públicas, Tomás Galván, o del propio alcalde de la ciudad, Sergio Lara Galván.

"La problemática aquí es que el día 11 de marzo vino el presidente, se hizo el arranque de obra, la obra inicial era de 13 metros (ancho) y después Tomás Galván vino el día 15 de marzo y la redujo, motivo no sabemos… Pero en esos metros que se redujeron destruyeron banquetas, bardas, árboles, hasta ahorita no nos han dado respuesta para solucionar esta situación, el alumbrado público tenemos las lámparas, son recicladas y no necesitamos eso, se nos prometió el alumbrado público nuevo y no han cumplido", señaló Óscar García, vecino que encabezó las quejas.

El colono de la zona detalló que el proyecto corresponde al catálogo de obras del Copladem para este 2021, además de que en el mismo evento de arranque de obras tuvieron la palabra del alcalde Sergio Lara para, al menos, completar el alumbrado nuevo en la rúa.

Al respecto, el titular de Obras Públicas de Torreón, Tomás Galván, declaró que en esa proyecto se tiene un seguimiento apegado a los tiempos y formas establecidos previamente, además de que se encuentra la etapa final del tendido de la carpeta asfáltica. No obstante precisó que el tema del alumbrado fue "muy aparte" del proyecto de pavimentación que se tiene en marcha.