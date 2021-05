¿Qué alimentos te hacen envejecer?

Existen varios hábitos que benefician la apariencia de tu piel; por ejemplo, tomar mucha agua, usar protector solar, dormir bien, desmaquillarte al final del día y consentirte con una rutina de skin care recomendada por un dermatólogo. Estas sencillas acciones te conservarán joven por más tiempo.

No obstante, tu alimentación diaria también es esencial para este propósito, ya que hay ciertos productos que dañan tu organismo cuando los consumes en exceso y te envejecen sin que te des cuenta.

Si quieres saber cuáles son, aquí te decimos qué alimentos podrían envejecerte con mayor rapidez.

Bebidas azucaradas

Las bebidas azucaradas, como los refrescos y los jugos procesados, entran en la categoría de alimentos ultraprocesados. De acuerdo con un artículo de la Universidad de Navarra, este tipo de productos industrializados están vinculados al acortamiento acelerado de los telómeros, es decir, los extremos de los cromosomas.

Por lo general, este es un proceso natural que avanza conforme envejeces, pero el consumo de bebidas azucaradas aumenta la oxidación y la inflamación dentro del organismo, haciendo que los telómeros se acorten con mayor rapidez.

Dicho de otra forma, esta es una señal de deterioro prematuro de las células y significa que tu cuerpo se siente más viejo de lo que realmente es.

De igual manera, los refrescos de cola poseen cafeína, una sustancia estimulante que afecta la calidad del sueño si se toma en exceso. A su vez, la falta de sueño aumenta los signos de envejecimiento, como las arrugas, las líneas de expresión y las ojeras, señala un artículo de Clinical and Experimental Dermatology.

Postres horneados

Los postres horneados como el pan, las galletas, los pasteles, entre otras variantes, contienen una mezcla de carbohidratos refinados con proteínas; el resultado de esta combinación es un compuesto dañino para el colágeno de la piel que se llama producto de glicación avanzada (AGE por sus siglas en inglés).

El AGE está relacionado con efectos negativos para la salud como enfermedades crónicas y envejecimiento prematuro, informó una investigación publicada en Journal of the American Dietetic Association.

Además, los alimentos con alto índice glucémico como los postres horneados provocan inflamación en el organismo, otro factor que acelera el proceso de envejecimiento.

Alimentos fritos

El sitio especializado en salud Healthline afirma que los alimentos fritos estimulan la producción de AGE, pero también son nocivos por su elevado contenido en sal y grasas trans.

Las papas a la francesa, el pollo empanizado, las donas, entre otros alimentos, se fríen en aceite a altas temperaturas, generando radicales libres que dañan las células de la piel y la vuelven menos elástica. En cuanto a la sal, su consumo excesivo causa deshidratación, incrementando la presencia de arrugas en el rostro.

Por su parte, la Asociación Estadounidense de Jubilados (AARP por sus siglas en inglés) advierte que la comida chatarra reduce la absorción de vitaminas A, D, E y K; estos nutrientes son esenciales para una piel de aspecto joven, ya que la mantienen hidratada y la protegen contra los rayos UV.

Margarina

De acuerdo con un estudio publicado en Journal of the American College of Nutrition, las personas que no comen margarina ni mantequilla tienen menos daños y arrugas en la piel en comparación con quienes sí consumen estos productos.

Sin embargo, Harvard Health Publishing determina que los efectos de la margarina son peores que los de la mantequilla debido a su alto contenido en aceites parcialmente hidrogenados. Este tipo de grasas trans hacen que la piel sea más vulnerable ante la radiación ultravioleta, afectando su elasticidad, hidratación y resistencia.

Para que tu piel se mantenga joven por más tiempo, reduce tu consumo de margarina y opta por aceites vegetales para tus comidas.

Carnes rojas y procesadas

Healthline indica que las carnes procesadas son altas en sodio, grasas saturadas y sulfitos que provocan inflamación, deshidratan la piel y debilitan su colágeno. Por esta razón, se sugiere que moderes tu consumo de cárnicos como salchichas, tocino, jamón, pepperoni y salami.

Por otro lado, una investigación de la Universidad de Glasgow concluyó que las personas con dietas ricas en carnes rojas y bajas en verduras tienen una mayor edad biológica en sus células, debido al exceso de fosfato en su organismo. En otras palabras, sus células presentan un mayor deterioro con relación a su edad cronológica.

Al mismo tiempo, los niveles elevados de fosfato incrementan el riesgo de envejecimiento vascular prematuro, enfermedad renal y mortalidad cardiovascular.

Bebidas alcohólicas

Según la AARP, la ingesta excesiva de alcohol altera las funciones básicas del hígado, como la depuración de toxinas y el procesamiento de nutrientes. Esto se ve reflejado en forma de arrugas, acné, enrojecimiento e hinchazón de la piel.

Asimismo, las bebidas alcohólicas reducen la producción de vitamina A y causan deshidratación. Ambos factores tienen un impacto negativo en la apariencia de la piel, resecándola, disminuyendo su elasticidad y provocándote arrugas por la falta de colágeno, menciona Healthline.

Por si fuera poco, el exceso de alcohol está vinculado al estrés oxidativo, asegura la Universidad de Michigan. Este proceso daña las células y aumenta el riesgo de padecimientos degenerativos como la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson.

Como te darás cuenta, el consumo desmedido de estos alimentos no solo daña tu apariencia, sino tu organismo en general. Si quieres verte joven y sentirte bien por más tiempo, no abuses de estos productos dentro de tu dieta.