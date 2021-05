J.Lo, el príncipe Harry y más se unen en Vax Live por vacuna antiCOVID

Celebridades y líderes políticos se reunieron el domingo por la noche para hablar sobre la importancia de la equidad en las vacunas en “Vax Live: The Concert to Reunite the World” de Global Citizen, en el estadio SoFi en Inglewood, California. El evento de recaudación de fondos fue grabado y se transmitirá el 8 de mayo por ABC, ABC News Live, CBS, YouTube y las emisoras de radio de iHeartMedia.

El concierto incluyó actuaciones de Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

It's almost time for #VaxLive! On May 8, join us, @SelenaGomez, Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, @JLo, @FooFighters, @chrissyteigen and more for a show with an urgent message: everyone, everywhere deserves access to a COVID-19 vaccine. https://t.co/bo7s7X9Utf pic.twitter.com/wZiBE3D2EJ