Luis Miguel desarrolló su propio vino tras accidente que le propició tinnitus

En 2005 Luis Miguel sufrió un accidente en Perú que propició que desarrollara tinnitus. Un padecimiento que hace que tenga un zumbido permanente en el oído.

Fue entonces que "El Sol" se planteó hacer algo más por si no podía volver a los escenarios y entonces nació su propio vino.

Así lo supimos esta noche en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Luis Miguel la serie".

"Compré el viñedo porque no puedo cantar. ¿Te acuerdas que te dije del accidente? no, bueno, no te dije pero los doctores dicen que tal vez nunca pueda volver a cantar como antes", explica "El Sol" (interpretado por Diego Boneta) en el capítulo, mientras habla con su hija Michelle Salas.

Pues el vino se llama "Único" y proviene de Chile, según se cuenta en la serie.

De acuerdo con el canal de YouTube especializado en el tema del vino, "The chef sommelier", el vino de Luis Miguel proviene del Valle del Maipo.

La bebida fue realizada en colaboración con la viña chilena Ventisquero y elaborada por el enólogo Aurelio Montes; tiene 14 grados de volumen alcohólico y es una botella de 750 mililitros.

"La sinfonía entre tierra, aire y sol me ha inspirado a crear junto con el apoyo de Aurelio Montes, enólogo de la Viña Ventisquero de chile este cabernet sauvignon, un vino único", se lee en la descripción.

El precio de la botella en Mercado Libre está entre los 3 mil pesos y hasta 18 mil pesos por una edición que incluye copa y decanter.

Recientemente, según se puede ver en una videonota de Televisa Veracruz Oficial, se realizó el relanzamiento de su marca de vino y estuvo presente su hermano Alejandro Basteri.