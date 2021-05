Guillermo Almada asegura que hicieron todo para ganar

Tranquilo más no contento, se quedó Guillermo Almada con el empate de anoche ante la Franja, con el cual los Guerreros cerraron su participación en la campaña regular, sin alcanzar el pase directo a la liguilla.

"Sin todavía hacer un análisis, se fue a buscar el partido, los goles a veces se hacen y otras se erran, hicimos los méritos para ganar, tuvimos situaciones, la verdad tengo que felicitarlos (jugadores) porque permanentemente fueron a buscar y al frente, no pudimos traslucir en la red las opciones que generamos" fueron las primeras impresiones del estratega santista.

Agregó que si siguen por la misma línea, tendrán la recompensa, aunque obviamente deben mejorar, ya que lo que marcan los partidos son los goles y en definitiva, no pudieron ganar.

"Nos deja tranquilos ante un equipo que se defendió con mucha gente", mencionando que al tener un equipo muy joven, deben tener paciencia en ciertos pasajes del encuentro, pero están con mucha esperanza para el próximo partido, además que el plantel cuenta con un gran futuro.

Lo que también dejó en claro, es que no hablará del arbitraje de Erick Yair Miranda, debido a que luego la Comisión Disciplinaria lo pudiera sancionar. "No puedo brindar una opinión y no me corresponde, porque luego está la multa".

Aceptó que sí le preocupa las situaciones de gol que fallan, ya que generan muchas opciones, pero está convencido que los delanteros son de rachas, donde algunos de sus elementos no están en su mejor forma, ya que estuvieron mucho tiempo parados por lesión y eso se siente, por lo que han acelerado un poco el proceso de algunos de ellos. Y del rival al que se medirán en repechaje dijo "enfrentemos a quien enfrentemos, a cualquier equipo de la Liga MX, muchos no nos van a querer enfrentar. Dependemos de nosotros, nos falta reflejarlo en la red, debemos seguir trabajando. Si repetimos la actuación de hoy (ayer), el futbol tiene una lógica, nos debemos ir contentos por como se trabajó, más no por el resultado".

Por último expresó: "Me deja tranquilo la actitud y el futbol, pero no contento. Seguimos dependiendo de nosotros, debemos corregir unas cosas y mantener otras, terminamos jugando con seis delanteros, con el control del partido".

PUEBLA

Por lo que respecta al técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, hizo primeramente el balance del partido "quedamos muy positivos, nos enfrentamos ante un rival que se hace muy fuerte en casa, que para llevarnos algo, tuvimos que redoblar esfuerzos, sabíamos que teníamos que meter más que ellos, eso nos dio chance para quedar entre los mejores, es un trabajo colectivo en lo individual, con una gran labor y cumpliendo con el objetivo que era sumar".

Añadió que la decisión de no hacer jugar a su delantero estrella Santiago Ormeño fue táctico, ya que enfrentaría a una pareja de centrales de jerarquía como Dória y Torres, por lo que quiso sacar provecho en otros sectores.

"Santos hizo un trabajo notable, fue el mejor 0-0 que he visto en mi vida. Lo de Javi (Salas) fue algo más físico, ya que más allá de entrar en los primeros en la tabla, no queríamos arriesgarlo, ya que una lesión muscular lo haría perderse la liguilla, pero sabíamos que el trabajo colectivo valía y sabíamos que responderían", refiriéndose a los elementos que hicieron su aparición.