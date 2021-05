Iván Duque retira reforma tributaria

El presidente Iván Duque solicitó el retiro de una impopular reforma tributaria en Colombia que generó protestas en las calles y derivó en focos de violencia en los últimos días.

En una declaración divulgada en Twitter por la presidencia colombiana, Duque pidió tramitar de manera urgente una nueva iniciativa que sea fruto del "consenso y evitar incertidumbre financiera" en un momento en que el país sudamericano sigue padeciendo la pandemia del coronavirus.

"La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad", manifestó el mandatario al dar marcha atrás al proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. "Retirarla o no no era la discusión; la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales".

Fue un giro importante el de Duque. El viernes, el gobernante se dijo dispuesto a modificar la reforma, como en el punto del impuesto del 19 % a los servicios públicos para los estratos sociales medios y altos, los servicios funerarios y la gasolina, aunque descartó retirarla bajo el argumento de que es necesaria para mantener subsidios para los más vulnerables durante la pandemia.

El Gobierno sostiene que necesita el recaudo debido al déficit fiscal del país, el cual estima fue de 7.8 % del producto interno bruto en 2020 y de 8.6 % para 2021.

En su declaración, Duque detalló que entre las iniciativas para la nueva reforma figuran medidas temporales como una sobretasa de renta a las empresas, un impuesto al patrimonio y una sobretasa de renta a las personas de mayores ingresos, así como "profundizar" programas de austeridad estatal, entre otras.

"No habrá ningún incremento del IVA (impuesto al valor agregado) para bienes ni servicios", aseguró.