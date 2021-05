Big Brother fue una de las peores cosas que me pasaron: Yordi Rosado

Hace unas semanas Lucía Méndez tuvo como invitados en su canal de YouTube a Gustavo Adolfo Infante y a Juan José Origel, y esta vez, volvió con más presencia que nunca, dado que fue Yordi Rosado quien acudió a hablar de distintos temas.

Durante la plática, Lucía le preguntó por el proyecto Big Brother, uno de los reality shows con más rating de Televisa. Inmediatamente, el cambio en la cara de Yordi se notó. Destacó que el formato a través del cual Pedro Torres (el productor) había trabajado, le causó "estragos", dado que todo el tiempo que estuvo ahí sus emociones se mantuvieron encendidas y a flor de piel.

"Casi nunca lo he dicho, pero Big Brother fue una de las peores cosas que me pasaron, la pasé muy mal. Cada quien reacciona diferente, es un experimento muy duro, estar encerrado, pero es un genio, el formato es fantástico, pero te apretaban, te detonaban botones emocionales".

Rosado también reveló que cuando entró al reality había pasado poco tiempo del fallecimiento de su mamá, algo de lo que la producción estaba enterada y se aprovechaban poniéndole canciones de ella, buscando recordársela todo el tiempo.

Por otro lado, Yordi también era productor de Big Brother, por lo que recurrió constantemente al llanto como una "estrategia" que había funcionado en las temporadas pasadas. Sin embargo, su actuación no fue lo suficientemente creíble, dado que nadie se lo creyó.

Casi al cerrar, admitió que, tiempo después de haber abandonado la casa, descubrió que se la había pasado deprimido.

"Yo no me sentía cómodo, y no me había dado cuenta. Pero yo durante Big Brother estaba muy deprimido, ya no era yo".