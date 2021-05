Aficionados Guerreros no pueden festejar pase a liguilla

Tarde calurosa en "La Esmeralda del Desierto", cuyas puertas volvieron a abrirse para recibir a un aforo reducido, prácticamente puros santistas con la liguilla en el horizonte, teniendo al Puebla como último escalón rumbo a ese objetivo.

Contadas, las camisetas con la franja diagonal, tenían que aparecer sus seguidores, quienes no gozan de la cercanía con la liguilla cada semestre.

Poco se pudo saborear el ambiente previo a la última jornada del torneo, en la que se disputaba el boleto directo a la liguilla, esa disputa verbal, esa charla previa, el grito de aliento aunque falte más de una hora para el silbatazo inicial, son otros ingredientes coloridos que la pandemia le ha quitado al futbol profesional. Los Guerreros tuvieron par de chances claras en apenas el amanecer del partido, pero inexplicablemente, la pelota no terminó por entrar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariel Rosales (@marielrosaales)

Con otro once titular distinto, tal y como ha sido prácticamente en todo el torneo, Guillermo Almada encaró este partido en el que ganar era la encomienda, pero los visitantes, aunque no echaron el cerrojo, tampoco se propusieron jugar de manera abierta, sin "quemar las naves". Quizá el cubrebocas inhibe el grito desde la tribuna, pero durante la primera parte no se sintió demasiada presión hacia la cancha.

Para la segunda mitad, mismo panorama, una tensa calma en las gradas. Los santistas se dieron cuenta de que el guardameta poblano estaba consumiendo tiempo a propósito y comenzaron a aplicarle la cuenta en voz alta cuando debía sacar de META, manifestándose en el empuje a su equipo, sucediendo otro momento emotivo cuando retumbó el grito de "Pony, Pony", al ocupar su lugar en una tribuna el legendario Rodrigo Ruiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christopher Ortiz (@christopher99.mx)

Ambos estrategas hicieron sus cambios, sus ajustes, sus apuestas, pero nada cambiaba en la cancha ni fuera de ella, un partido sin goles y sin mayores emociones, salvo un par de atajadas por cada portero.

Los Guerreros empujaron, intentaron lo que estuvo a su alcance, pero el gol simplemente no llegó. Silbatazo final y división de opiniones por parte de los aficionados al despedirse el equipo de casa, unos aplauden, otros silban, nadie sabe qué esperar en el repechaje.