A la expectativa, show de Christian Nodal en Torreón

En espera de que se autorice el concierto de Christian Nodal, ante la nueva normalidad, en redes sociales empezó a circular que el artista estaría en tierras laguneras el próximo 2 de octubre.

En varias páginas de Facebook se dio a conocer el evento, cuya venta de boletos saldría el 30 de mayo, sin embargo, el show apenas se está organizando, por lo que no cuenta aún con la aprobación del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Laguna.

Nodal traería La Laguna de Coahulla su AyAyayTour con el que también llegaría a otros sitios de México y Estados Unidos antes de que acabe 2021.

Las letras de Nodal le han abierto las puertas en la industria del entretenimiento y es que lo mismo le canta al amor que al desamor; pero de una manera directa, con metáforas inspiradas en experiencias reales y con arreglos musicales que han sonorizado el sentido del oído de miles de personas que lo siguen.

Nodal sabe que la sencillez es vital para que un artista trascienda. Pese a ser uno de los cantautores más redituables y solicitados para duetos, él continúa llevando su carrera sin poses y consiente de que el público es el responsable de su éxito.

"No hago música para hacer números uno en las listas de popularidad, hago música porque este es mi sueño como ser humano. Como compositor, exponer mis sentimientos me hace sentir muy bien.

"Mientras realice música con respeto, amor y pasión siempre habrá buenos resultados. Hace unas semanas que salió la rola Se me olvidó y me di cuenta, hasta después, que se volvió tendencia en México, Puerto Rico o Colombia. Gracias a todas las personas que me apoyan", expresó en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.