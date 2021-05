Se deslindan PRI y PAN en Durango de camión repleto de despensas

Rubén Escajeda, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango, así como Verónica Pérez Herrera, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Durango, ofrecieron una rueda de prensa en el municipio de Lerdo donde deslindaron a sus partidos y a sus candidatos del camión repleto de despensas que circuló de Lerdo a Gómez Palacio perseguido por militantes de diferentes partidos, quienes señalaban que serían usados en la campaña de una candidata a diputada local de Lerdo por la coalición PRI, PAN y PRD.

"Es un tema completamente ajeno a nosotros, a la coalición, desconocemos los hechos que se originaron. No tenemos absolutamente nada que ver y nos deslindamos nosotros y nuestros candidatos y candidatas de cualquier circunstancia que tenga que ver con este tema. Sabemos por las redes sociales que se detuvo un camión que traía paquetes alimenticios, nosotros no sabemos ni de quién es ese camión ni qué destino llevaría", dijo Rubén Escajeda, presidente estatal del PRI.

Mencionaron que mover mercancías es un tema legal y que si algún particular o un comerciante hizo esa maniobra estaría en su derecho de hacerlo.

"Y si algún partido está en circunstancias de señalar a algún candidato o a la propia coalición están los medios correspondientes y sabemos porque vimos una foto de una lona de nuestra candidata pues que en todo caso la autoridad en su momento debió de haber custodiado ese camión, que no sabemos ni de quién es, y debió de haberse puesto una cadena de custodia y no lo hizo y se permitió que cualquiera pudiera ir a poner una lona y sacar una fotografía, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo", aseguró Escajeda.

Mencionó que los partidos de oposición a esta coalición estarían desde su punto de vista inventando cosas.

"Que pongan las denuncias correspondientes y la autoridad determine. Hay algún detenido en este momento? No", insistió Escajeda.

Respecto a los señalamientos de descarga de despensas en el domicilio de familiares directos del presidente del PRI en Lerdo, Juan José Carrillo Aldaba, así como fotografías y videos que circulan en redes sociales el dirigente del PRI en Durango aseguró: "No sé si sea cierto no sea cierto. Suponiendo sin conceder que fuera cierto yo lo que sé, porque conozco a su familia, que se dedican al comercio y ellos están en su derecho de hacer sus maniobras. Hasta donde yo sé ahorita que es campaña no está prohibido hacer maniobras para surtir las tiendas", declaró a El Siglo de Torreón.

Al respecto la presidenta estatal del PAN, Verónica Pérez, refrendó el respaldo a los candidatos y candidatas que se han visto señalados.

"Nosotros venimos a respaldar a nuestros candidatos y candidatas que sin duda van adelante las preferencias de los ciudadanos y queremos hacer un llamado enérgico a todos los partidos políticos de todas las coaliciones, pues la gente está cansada de ver estos pleitos y si tienen algo qué denunciar pues que sea ante la autoridad correspondiente", enfatizó.

Ambos líderes estatales de estos partidos dijeron que por su parte ellos no tenían nada qué denunciar puesto que el objetivo era aclarar a la ciudadanía que se deslindan de estos presuntos actos de proselitismo.