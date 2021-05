Nancy Gutiérrez compartió su 'perfume' a estudiantes

Desde que protagonizó la cinta "Perfume de violetas", hace 20 años, a la fecha, la actriz Nancy Gutiérrez ha podido colaborar con escuelas y participar en eventos en los que comparte con jóvenes su experiencia de retratar una historia sobre la violencia hacia la mujer.

La cinta de 2001 dirigida por Maryse Sistach tuvo entre su elenco principal, además de Gutiérrez, a la actriz Ximena Ayala, Arcelia Ramírez y María Rojo, entre otras, y su buen recibimiento a pesar de retratar una temática tan fuerte como la violación la llevó a llevarse premios Ariel en categorías como Mejor guión.

"Cuando aceptamos la película no me imaginé la proyección que iba a tener, el público al que íbamos a llegar y que iba a estar tan presente en la vida de tantos jóvenes y no tan jóvenes que han pasado por esta problemática", señala Nancy.

"La película ha logrado abrir los corazones de mucha gente y algunas chicas han podido salir adelante, hablar de lo que les pasa al verse ahí reflejadas y otras personas han sido más conscientes de esta parte de la violencia que sufren muchas jóvenes y que han sufrido a lo largo de los años", apunta.

Nancy lamenta que la violencia de género no termine

La historia sigue a Miriam (Nancy) y Yessica (Ximena) dos amigas que se conocen en la secundaria; en el caso de la segunda su vida cambia cuando sufre una violación. Al respecto, Nancy Gutiérrez recuerda que cuando hizo el largometraje no tenía presente ese tipo de situaciones pues tuvo la fortuna de tener circunstancias de vida muy diferentes.

"Tristemente sigue sucediendo, sigue pasando que la violencia se da y tristemente hacia adentro de las familias. En el caso de Yessica es su familia quien la entrega", sentencia.

"Es una triste realidad que me gustaría que ya no lo fuera, que la película sólo fuera una ventana del pasado a decir 'mira cómo eran las cosas antes".

Profesionista, pero con ganas de actuar

Además de protagonizar un par de cintas más, la actriz dejó a un lado su carrera en el medio para dedicar su tiempo a algo más. Explica que hoy se dedica a ejercer su profesión como ingeniera en computación pues incluso cuando actuaba le seguía dando su espacio a la escuela.

"Maryse siempre respetó mi espacio y mi tiempo porque todas las películas las hice mientras estaba estudiando; en 'Perfume…' estaba yo entrando a la prepa y 'El brassier de Emma' y 'La niña en la piedra' las hice en la universidad y ella siempre buscó adecuar los horarios para que yo pudiera continuar con lo que estaba haciendo", explica.

"El día de hoy tengo una carrera y trabajo en lo que estudie y básicamente es por qué no continué buscando en la actuación".

Sin embargo Nancy comparte que no está cerrada a la posibilidad de volver a actuar pues es algo que le encanta.

"Si tuviera la posibilidad de hacer algo claro que lo evaluaría porque es algo que me gusta pero es como una vida paralela".