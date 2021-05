Vuelve a la Tierra nave de SpaceX con cuatro astronautas

La cápsula Dragón desplegó sus paracaídas para caer al Golfo de México cerca de Panama City, Florida, justo antes de las tres de la madrugada, y poner fin al segundo vuelo tripulado de la empresa de Elon Musk.

Fue un viaje exprés de regreso, de apenas 6 horas y media.

Los astronautas, tres estadounidenses y un japonés, volaban de vuelta en la misma cápsula -llamada Resilience- en la que despegaron del Centro Espacial Kennedy de NASA en noviembre.

Su misión de 167 días es la más larga que han hecho astronautas salidos desde Estados Unidos. El récord anterior de 84 días lo marcó la última tripulación de la estación Skylab de la NASA en 1974.

Con su marcha el sábado por la noche quedan siete personas en la estación espacial, de las que cuatro llegaron una semana antes en un vuelo de SpaceX.

“¡A la Tierra!”, tuiteó el astronauta de la NASA Victor Glover tras salir de la estación. “¡Un paso más cerca de la familia y de casa!”.

Glover, al igual que sus colegas de la NASA Mike Hopkin y Shannon Walker, y el astronauta japonés Soichi Noguchi, debían haber regresado a la Tierra el miércoles pasado. Pero los vientos en alta mar forzaron a Space X a renunciar a dos posibles intentos de aterrizaje diurno. Los responsables del proyecto optaron por un inusual amerizaje en la oscuridad para aprovechar el tiempo tranquilo.

SpaceX había ensayado un regreso nocturno por si acaso e incluso recuperado de noche en el Golfo de México su última cápsula de mercancías. Cámaras infrarrojas siguieron la cápsula en su reentrada en la atmósfera, cuando cruzaba el cielo nocturno como una estrella brillante.

Los cuatro paracaídas se desplegaron justo antes del amerizaje, también visible en las imágenes infrarrojas.

La misión del Apolo 8, el primer vuelo tripulado de la NASA a la Luna, terminó con un amerizaje en el Pacífico, cerca de Hawai, antes del amanecer del 27 de diciembre de 1968. Ocho años más tarde, una cápsula soviética con dos cosmonautas cayó de noche en un lago parcialmente congelado de Kazajistán tras ser desviado de su ruta por una ventisca.

Pese a la hora, la Guardia Costera hizo un gran despliegue para mantener la zona de exclusión de 18 kilómetros (11 millas) en torno a la cápsula. El primer regreso tripulado de SpaceX congregó a muchas embarcaciones civiles, lo que suponía un riesgo de seguridad.

Una vez a bordo del barco de recuperación de SpaceX, los astronautas tenían previsto hacer en helicóptero el breve trayecto a la costa, y después volar en avión a Houston para reunirse con sus familias.

Su cápsula, la Resilience, regresará a Cabo Cañaveral para ser reacondicionada para la primera misión privada tripulada de SpaceX en septiembre. El mecanismo de acoplamiento de la estación espacial será sustituido por una nueva ventana con forma de cúpula.

Splashdown at 2:56am ET in the Gulf of Mexico! The @SpaceX #CrewDragon and its four Crew-1 astronauts are safely back on Earth. More... https://t.co/sVOZHFpljh pic.twitter.com/8UswsU9MjX

️ The Crew Dragon spacecraft splashed down on Earth.

Now the crew is on the recovery boat.

From there, they'll take a helicopter back to shore.

✈️ Then they'll take a plane back to Houston. pic.twitter.com/wF38y9s8E0