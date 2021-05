La voz del Dihablo

Ya estamos en mayo, mis ‘rockers’, se supone que debería “abrasarnos” el calor, pero en vez de eso, inició el mes con una helada brisa del norte. Atípico y apocalíptico a la vez, ¿no creen?

El clima gélido / cálido nos da entrada a la charla. Hoy, en su espacio #VozdelDihablo, hablaremos de nuevas producciones de bandas importantes en la escena del metal extremo (¿sí se dice así?), directo desde las oficinas del inframundo, instalado en una Comarca que se apresta a regresar a sus actividades cotidianas de la era postpandémica, al menos así es como lo queremos ver.

De las nuevas producciones, At the Gates estrenó el ‘single’ Spectre of Extinction, de su álbumTheNightmare of Being, que saldrá a la venta el 2 de julio. La nueva canción la podemos reconocer como de la banda sueca por la inconfundible voz de Tomas Lindberg, sin embargo, en la música sí variaciones a lo que ya nos habían acostumbrado. Es algo más… relajado, pero oscurito. Para este tema, contaron con la participación especial de Andy LaRocque, finísimaguitarra de King Diamond.

También por estas fechas, Evile sorprendió con HellUnleashed, su quinto álbum de larga duración. Los ingleses proponen ‘thrash’ diabólico y distópico. Apenas estamos saboreándolo, pero me parece que será uno de los grandes discos del año, dentro de la música que tanto nos apasiona. La alineación está conformada por Ben Carter, en la batería; Ol Drake, guitarra líder y voz; Joel Graham, bajo; y Adam Smith, en la segunda guitarra. Denle una checada.

Vamos con un peso pesado. CannibalCorpse presentó su decimoquinto disco de larga duración: ViolenceUnimagined, una colección de 11 ‘tracks’ con el característico sello de la banda;sangrientos, potentes y efectivos. Metal Blade nos trae un material que rebasa los 40 minutos de duración, casi llega a los 43. Muchos podrán decir que suena más de lo mismo, pero me parece que estamos ante uno de esos casos en los que no podemos esperar otra cosa. ¿O a qué más podría sonar la banda de George “Corpsegrinder” Fisher?

Cobijados por Alex Webster, Paul Mazurkiewicz, RobBarrett y Erik Rutan, la banda hace lo que saber hacer, pero con una cuota extra de ‘riffs’ que suenan fresquitos; Cannibal, siempre vigente. Escucho estas notas y a mi memoria llegan recuerdos de la última edición del México Metal Fest que los “metálicos aferrados” pudimos asistir. ¡Vaya, quisiera estar de regreso! Ahora que si nos queremos ir a algo más oscuro, directamente desde los bosques noruegos y la noche que no acaba, DarkThrone ya puso en preventa (tanto físico como digital) lo que será su nueva producción: Eternal Hails, bajo el sello de Peaceville. Disponible a partir del 25 de junio, y para quienes dudan de que el formato físico manifiesta un repunte, al menos en cuanto al vinil (o acetato), este nuevo disco saldrá en diferentes presentaciones: disco compacto, LP vinil negro de 180 gramos, el famoso ‘picture disc’, un ‘box set’ que incluye hasta el casete y libro biográfico. Eso es una buena noticia para los amantes de la música y los coleccionistas, ¡hay vida en la oscuridad!

En una de esas “reveleaciones” que luego saca la raza más “rocker” y entrada en estos temas, el disco solo contendrá 5 temas, que van de una duración de los 7 a los 9 minutos pasados. Vamos a ver si es cierto. En términos de ‘streaming’, el México Metal Fest tiene en mayo dos regalos para todos sus sobrinos. En primer lugar, las féminas de Introtyl llegarán hasta nuestras pantallas digitales el 7 de mayo, a partir de las 8:00 p.m. Estas mexicanas, exponentes del ‘death’, siguen en su lucha por dejar huella en el sinuoso camino del metal en el país, conservando una alineación 100 % de mujeres, sin que eso demerite la calidad del trabajo. Además, son muy “alivianadas”, como luego se dice por ahí. Ejemplo de trabajo y constancia deberían tomar muchos otros músicos que se vuelven más farol que otra cosa.

Para el 15 de mayo, en el mismo horario, Cuentos de los Hermanos Grimm harán las delicias de “chicos” y grandes con toda la brutalidad del ‘grindcore’ y sus letras inspiradas en una parte de la literatura clásica, en la presentación de uno de sus subgéneros más recurridos. Y es que hay que decirlo, esas historias de los hermanos Grimm tienen, desde sus versiones originales, cierto toque tétrico y escabroso. No es de sorprendernos que los bogotanos hayan tomado su obra para darle un sentido ahora más sangriento. Ambas presentaciones en línea podrán seguirse a través del canal de YouTube del festival dedicado al metal más fuerte de México.

Por hoy, es todo, mis queridos fieles lectores.