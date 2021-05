Fiestas patronales no están autorizadas

"Hay presión de parte de los comisariados", admitió este fin de semana el alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, al ser cuestionado sobre la cercanía de las fiestas patronales en los ejidos del municipio.

No obstante, el mandatario señaló que por el momento ningún festejo en los poblados se encuentra autorizado por las autoridades del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, por lo que lanzó un llamado a los ejidatarios para que acaten las medidas que se dicten en el tema sanitario y de ordenamiento general, esto para evitar nuevos contagios del COVID-19 y que la pandemia en la región no repunte desde este mes de mayo.

"Hasta el momento no están autorizados, seguimos en el mismo tenor del año pasado, habrá que revisarlo nuevamente en la mesa operativa del Subcomité Regional de Salud, pero la realidad es que no están autorizadas ahorita, nosotros por parte del Municipio no hemos estado extendiendo ninguna autorización para que se lleven a cabo, hay presión de parte de los comisariados, pero la realidad también es que hay que se prudentes y esperar", señaló el mandatario local.

Dijo también que en su momento se podrán reactivar ese tipo de actividades, pero ello dependerá de que avance el proceso de vacunación entre la población abierta y de que los contagios se sigan manteniendo a la baja.

Por ello lanzó un llamado para que se brinde respaldo a las determinaciones de las autoridades, de forma que la normalidad vaya regresando de manera más ágil en cada uno de los ámbitos de la vida social.

"Hemos de agradecer el apoyo que se ha dado por distintos sectores de la sociedad al ser pacientes, pero en este caso en las comunidades rurales es necesario que se sumen, ya habrá tiempo de festejar, mientras estemos aquí podemos hacerlo una y otra vez, el caso es cooperar", señaló Lara Galván.