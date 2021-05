Revela su canción favorita de The Beatles

El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, participó recientemente en el programa de Stephen Colbert, donde se le cuestionó respecto a las canciones de la emblemática banda.

Durante el segmento de quince preguntas, llamado "The Colbert Questionert" (que grabó el mes pasado), tenía la pregunta que seguramente muchos de los seguidores de la banda le habrían hecho también, cuestionándolo respecto a su canción favorita de la agrupación.

Luego de esto, Ringo no tardó en responder, a lo que rápidamente dijo: Come Together.

"Hay muchas otras favoritas, pero si quieres una, 'Come Together' no puede ser mala, agregó Ringo a su respuesta, admitiéndola como su favorita. "Siento que trabajó perfectamente con la banda, la canción y John siendo John. Amé ese momento".

Durante otro momento dentro de la misma entrevista, Ringo Starr compartió con Colbert un poco más sobre su particular modo de ver la vida luego de la muerte.

"Creo que nos vamos al cielo. El cielo es algo genial, pero no te quedas ahí mucho tiempo, solo debes reunirte a ti mismo de nuevo y venir a lidiar con todo lo que no lidiaste la última vez que estuviste aquí".

Esto surgió luego de que el mes pasado Ringo rindiera tributo a su fallecido compañero de The Beatles, John Lennon, señalándolo como "uno de los más grandes" durante la celebración del 50 aniversario del álbum debut de Lennon, "John Lennon/ Plastic One Band".

Recientamente, Ringo Starr también criticó el documental de 1970, "Let It Be", por ser "demasiado miserable". Este fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg , quien se centró en la elaboración del álbum y las fuertes palabras entre Paul McCartney y George Harrison, a lo que Starr señaló no estar de acuerdo, dado que no mostró ninguno de los momentos de dicha entre la banda.