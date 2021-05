Selena Gomez hará thriller sobre redes sociales

La actriz y cantante Selena Gomez ha sido reconocida mundialmente por manifestarse constantemente partidaria de la atención psicológica para procurar una salud mental estable. En más de una ocasión se ha visto involucrada en proyectos que tienen como trasfondo el tema de la estabilidad emocional y bienestar.

Esta vez, la intérprete de "Lose you to love me", participaré en una película que ha sido catalogada dentro del género de thriller psicológico, donde la intención es mostrar "la otra realidad" de la vida de una joven "influencer".

La historia gira al rededor de una joven dedicada a las redes sociales que deteriora su aspecto como consecuencia de su adicción.

Este proyecto surgió luego de poner sobre la mesa las formas en las que las redes sociales han pasado a ser parte de la vida íntima de las personas, dado que, si algo no se encuentra en redes, no existe para el resto del mundo.

La cinta "Spiral" se realizará bajo la dirección de Petra Collins, una modelo, fotógrafa y directora canadiense que se ha caracterizado por reflejar la feminidad en sus trabajos de forma pulcra y detallada.

De acuerdo con el medio Deadline, la película también contará con la dirección ejecutiva de Future the Prince, contando con experiencia al llevar estas historias a la pantalla, luego de su labor como productor en la serie "Euphoria" de HBO.

Al mismo tiempo, Drake será otro de los involucrados, junto la guionista Phoebe Fisher, conocida por su trabajo en films como "Rock the Kasbah" y "Assassination Nation".

Aunque la producción donde participará Selena está planeada para llevarse al streaming, esto podría cambiar debido a la participación de Endeavor Content en la producción.

NO FUE BIEN RECIBIDA

Si bien Selena ha sido conocida por su participación dentro de la promoción a favor de la salud mental, la producción "Por trece razones, que se encontró a su cargo, que relata la historia de "Hanna Baker", una joven que, tras cometer suicidio, deja trece grabaciones donde cuenta las razones que la llevaron a dicho acto, no fue muy "bien recibida" debido a que la cifra de sucidio adolescente se elevó luego del estreno de dicha serie.

El impacto fue tal, que los protagonistas y coprotagonistas de las series tuvieron que darse a la tarea de realizar un video explicativo, que aparecía al momento de reproducir un capítulo de la serie, donde aclaraban que se trataba exclusivamente de una serie, de actos totalmente ficticios y que de sentir que algo no iba bien, lo que debían hacen era acudir con ayuda profesional.

Tras ello, Selena se ha manifestado constantemente en contra de los actos de la protagonista, argumentando que el efecto que buscaban era el contrario.

La película "Spiral", podría significar entonces el empujón que necesita su carrera para limpiar lo ya ocurrido o revivir dicho recuerdo.