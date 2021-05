Continúan deficiencias en telefonía en San Pedro

Comerciantes de San Pedro volvieron a expresar su molestia por las constantes deficiencias en el servicio de telefonía celular e internet, lo cual les ocasiona pérdidas millonarias pues paraliza todas las actividades.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Abelardo Fernández Cavazos, dijo que se contactaron con representantes de la compañía Teléfonos de México (Telmex) y la repuesta fue que no había recurso para invertir y mejorar la red de conectividad en el municipio.

"Eso se debe a un gran problema de inversión, nos dijeron en Teléfonos de México que nosotros dependemos de la línea de Torreón y hasta Francisco I. Madero es fibra óptica subterránea, pero de Madero a San Pedro es aérea, y lo que pasa es que cuando las condiciones climatológicas no son óptimas, se registran todas las fallas y nos quedamos incomunicados".

Manifestó que continuamente "se va la señal" y eso les ocasiona muchos problemas, por lo que los comerciantes optan por bajar sus cortinas, pues ya que no se puede facturar no hay "movimientos" bancarios, además hay afectaciones para las familias o los estudiantes que por la pandemia tienen que usar la tecnología para tomar las clases o trabajar.

"Estamos cansados y muy molestos por el mal servicio de telefonía e internet y eso nos ha generado muchos problemas con los bancos porque al no tener internet no tenemos accesos a líneas, no tenemos forma hacer alguna operación… algunos compañeros optan por cerrar y luego no hay continuidad educativa porque sin el internet también se afecta a los estudiantes desde nivel básico hasta la universidad porque no pueden tomar sus clases".

El líder de los comerciantes dijo que otra situación que expusieron con los representantes de la empresa es que no tienen comunicación cuando se transita hacía el municipio de Cuatro Ciénegas, pues después del kilómetro 20, saliendo de San Pedro, no hay señal y la recepción se registra unos 15 kilómetros antes de llegar a ese municipio, por lo que son algunos 200 kilómetros en los que las persona que viajan por esa carretera están totalmente expuestos a sufrir un hecho de violencia o un accidente, pues hasta que alguien más pasa por ahí, reporta la emergencia en cuanto puede utilizar el celular.

"Son muchos los factores que involucran las fallas en el servicio y la compañía no quiere invertir… dicen que no hay lana, pero nosotros estamos pagando por un servicio, somos un municipio de más de 100 mil habitantes y pagas por él, no te lo están regalando", concluyó el representante de Canaco.