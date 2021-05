Se manifiestan trabajadores del SNTE por sus derechos laborales

Con una caravana que concluyó en un mitin en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, trabajadores de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestaron su inconformidad ante la falta de compromiso por parte del Gobierno del Estado de resolver diversos temas como el pago de los quinquenios y el más reciente, la supuesta indefensión de sus derechos labores con el decreto de creación de la Universidad 18 de Marzo de La Laguna.

Lorenzo Salazar Lozano, secretario general de la Sección 44 del SNTE, reconoció que si bien se han establecido compromisos con la autoridad de manera oral y por escrito no se han cumplido a cabalidad.

"Hay un problema grave de desabasto de medicamentos, hay un faltante en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, hay una amplia problemática la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) que le pone freno a la aspiración de participación de los compañeros, aquí en La Laguna hay un delicado asunto con el tema de la afectación de más de 300 trabajadores de la educación que se les dejó en estado de indefensión, dado que se emitió un decreto en el que se extinguió prácticamente quizá la institución emblemática de La Laguna: el Instituto 18 de Marzo", manifestó.

Explicó que dicho decreto se emitió de manera unilateral "en el que no se consultó a la base trabajadora, no se tomaron previsiones, y aunque hay que decirlo , estamos en mesas de negociación para protegerlos pero el hecho ya existe".

Salazar detalló que se trata de un decreto administrativo, el cual dijo no se le informó debidamente al gobernador José Rosas Aispuro, quien dijo les dio su palabra de que no habría afectaciones, "pero en los hechos todavía no hay una certeza. Si bien hasta el momento los trabajadores no han interrumpido su labor, "puede llegar a darse el caso pero sabemos que la ciudadanía va a entenderlo".

El secretario general aseguró que "nosotros fuimos los que más insistíamos en elevar al Instituto al rango de universidad pero no en este formato que tiene implicaciones labores y que tiene limitaciones en la gestoría".