Se confunden adultos con fecha de vacunación antiCOVID en Torreón

"No difundieron bien", fue el reclamo de adultos mayores que acudieron ayer sábado a buscar su segunda dosis del COVID-19 en las sedes instaladas en Facultad de Derecho y la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al referirse a la calendarización de la aplicación de dosis que realizó por redes sociales la oficina del Bienestar en la Laguna.

Fue el caso de María de los Ángeles García, mujer de 81 años de edad que acudió por la mañana de ayer a buscar aplicarse su segunda dosis de Pfizer. Luego de estar formada con apoyo de un andador por más de una hora le informaron, al llegar a la puerta, que no era el día en el que le tocaba.

La mujer acudió luego de que durante la aplicación de su primera dosis, en Tecnológico de la Laguna en marzo pasado, una de los Servidores de la Nación le comentó de forma verbal que le habría de tocar "en los primeros días" de la etapa de vacunación de segunda dosis, sin embargo no tuvo acceso a la información completa por no tener acceso a internet o redes sociales, en las cuales se publicó el calendario hace unos días.

"Yo no tengo nietos, me cuida una de mis hijas y no usamos el internet, llegamos y nos dicen que ahí pusieron todo, oiga, no se me hace justo que hagan eso con nosotros, deberían de poner letreros en la ciudad, hablar por teléfono, para eso nos piden los datos, uno no sabe y por eso estamos todos aquí", señaló la mujer.

Otro escenario lo tuvieron los adultos mayores que acudieron acompañados de familiares más jóvenes (hijos o nietos) quienes llegaron a la hora que se les indicó y tuvieron que padecer las aglomeraciones pese a estar citados de la forma que se les indicó.

Así lo informó Juan Medina, quien acudió con su padre de 72 años a las 7 de la mañana a la Facultad de Derecho, ahí se encontró con una larga fila que le costó a su familiar ser vacunado hasta pasadas las 09:40 horas.

"Estuvo de pie todo el tiempo, nos dijeron que iba a estar más ordenado todo y pues no, hay mucha gente que se mete, que no les toca y se forman aun así, mi papá me pidió traerlo otro día pero yo trabajo, ya afortunadamente le dieron la vacuna, pero sí, vemos mucha confusión", señaló Medina.