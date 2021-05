Noel Schajris cumple el 'sueño americano'

Cuando Noel Schajris se mudó a Los Ángeles hace seis años nunca imaginó que su mudanza le traería consigo trabajar con un ganador del Oscar y además cantar en inglés.

Para el exintegrante de Sin Bandera llegar a Estados Unidos ha sido cumplir su sueño americano al poder trabajar recientemente con Paul Williams, quien en 1977 ganó una estatuilla dorada y con quien Noel ahora trabajo en la canción "Breathe again".

"Si alguien me hubiera dicho que mudarme a Estados Unidos me traería tantas satisfacciones, no lo creería. Nunca pensé que esto podría pasarme a mí, trabajar con Paul Williams, es como el Armando Manzanero de Estados Unidos, ha trabajado con Todos, con David Bowie, con quien tú me digas. Esto es simplemente un sueño", detalló.

Sin saberlo, cuando Noel conoció a Williams hace dos décadas nunca imaginó que algún día trabajaría con él y que además se convertiría en una especie de maestro a la hora de escribir temas en inglés.

"Conocí a Paul hace 20 años, él es presidente de Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) y nos dio un reconocimiento por el tema "Entra en mi vida", a partir de ahí nos conocimos y hace dos años coincidimos en una cena a beneficio y ahí surgió la idea de trabajar juntos y a mí eso me voló la cabeza, ¡él me estaba diciendo que si quería trabajar con él!, irreal todo", detalló.

Tras este encuentro, Noel le mandó una canción que más tarde se convertiría en "Breath again", tema que lo cambió totalmente Williams, situación que no le molestó al argentino porque quien le rehizo la canción es una institución en lo que hace

"Cuando me mando la canción yo simplemente acepté todo, no le pude cambiar nada, era perfecta. Me empezó a mandar por mensaje de texto poesía total y absoluta, es un genio, y me empecé a dar cuenta de que lo que me estaba mandando no era una traducción de lo que le había mandado sino que era una nueva canción y yo estaba agradecido con él porque al final me dio una de sus canciones, mucha gente mataría por un regalo así", afirmó.

Además en estos tiempo pandémicos, el cantante afirma que el tema de la canción va bastante acorde a estos tiempo ya que la canción "Breathe again" justo como su nombre lo dice, habla sobre volver a respirar, volver a salir, volver a comenzar, situación con la que el mundo se puede identificar en estos momentos.

"Fíjate que fue sin pensarlo, todo salió de la mente de Paul, pero definitivamente aplica para nuestros tiempos, este momento en el que nos ha tocado estar encerrados y distanciados. Es justo eso, habla de volver a comenzar y hacerlo de nuevo. Creo que la letra no podría ser más acorde a nuestro tiempo", expresó.

Acompañado de esta canción cuyo video fue lanzado este viernes, Noel lanza un vinilo, un CD y un casete, formatos en los que ya no había trabajado y que ahora retoma para lanzar su nueva musical

"Es maravilloso, cómo estás de alguna manera regresando al inicio pero con cosas nuevas, al final esta es la primera vez que canto totalmente en inglés y solo, antes había hecho colaboraciones en inglés pero nunca solo y ahora no sólo lo hago sino además regresó a los formatos físicos, estoy agradecido", añadió.