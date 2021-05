Ray Reyes, el pequeño que audicionó sin permiso para Menudo

Para algunos, Ray Reyes se despidió de sus amigos y fanáticos con un mensaje que recientemente posteó en su cuenta de Facebook, fue una reflexión sobre lo efímero de la vida, y sobre lo importante de decir "te amo", pues nunca se sabe cuándo será la última vez.

El cantante, una de las voces más apreciadas de Mundo, falleció de un infarto masivo, no sin antes dejar unas alentadoras palabras.

"A todos los que amo. Quizás en el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizás hoy sea la última vez que hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo... Porque quizás hoy podría ser la última vez", expresó el 21 de abril.

Ray debutó en Menudo en 1983, junto a los integrantes Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Charlie Massó, Miguel Cancel y Roy Rosselló. En ese momento, sustituyó a Xavier Serbiá, después de acudir al proceso de audiciones en las oficinas de Padosa, en San Juan, a escondidas de sus padres.

Reyes era fanático de Menudo y decidió probar suerte a los 11 años de la mano de un primo que lo llevó, según confesó en una entrevista hace casi un año con el abogado y cantante Roberto Sueiro en su programa de YouTube "Sueiro directo".

Después de vencer el frío olímpico durante su primera presentación en el antiguo Felt Forum del Madison Square Garden, en Nueva York, se ganó el amor y apoyo de la fanaticada con su melodiosa voz y carisma. Fue así como, meses después de su debut con la agrupación, 105 mil seguidoras del público le cantaron "Las Mañanitas" un día antes de su cumpleaños número 13 durante el emblemático concierto de la agrupación en el Estadio Azteca, en México.

"Si tú no estás", fue uno de sus temas más emblemáticos con Menudo, pero también dio su estilo a temas populares interpretados por integrantes previos como "Tú te imaginas" y "Quiero ser", que interpretó en portugués durante la época en que el grupo incursionó en el mercado musical de Brasil.

Su arraigo entre la fanaticada brasileña alcanzó tal nivel que meses después de salir de Menudo en 1985, época en la que compartía la agrupación con Charlie Massó, Roy Rosselló, Ricky Martin y Robi Rosa, se mudó a Brasil, donde hizo música en portugués.

Entre los múltiples momentos históricos que Ray vivió en Menudo estuvo la entrega de un premio Grammy a Michael Jackson, en 1984.

Poco después de salir de Menudo, volvió a sustituir a Xavier, esta vez, en la agrupación Proyecto M que acogió a varios exintegrantes de la popular agrupación. En ella permaneció cerca de siete años junto a René Farrait y Johnny Lozada, hasta que se disolvió.

Culminada su carrera, Ray, quien se mantuvo como uno de los más vocales cuando había que reclamar cualquier asunto a nombre de sus excompañeros, se dedicó a poner su voz a comerciales y coros de otros artistas hasta que llegó El Reencuentro, un proyecto del cual fue casi mente fundadora y en el que trabajó con Ricky Meléndez, René Farrait, Miguel Cancel, Charlie Massó, Johnny Lozada.

Reyes confesó que en un principio tenían muy pocas expectativas con el proyecto y los planes eran hacer una función en el Centro de Bellas Artes. Sin embargo, tuvo tal acogida que terminaron vendiendo siete coliseos Roberto Clemente y realizando una gira ininterrumpida de dos años y múltiples conciertos por Latinoamérica.

Tuvo varios conflictos legales por conducir en estado de embriaguez, en uno de ellos ocurrido en 2013, fue sentenciado a cumplir con el Programa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

Su última presentación en concierto en Puerto Rico fue en septiembre de 2019, cuando -junto a Ricky Meléndez, René Farrait, Miguel Cancel y Johnny Lozada- fue parte del "Subete a mi moto tour", que produjo José Dueño. Durante los días previos al evento, tuvo un encontronazo "virtual" con Jorge "Molusco" Pabón, Alí Warrington y Pamela Noa, luego de que se burlaran de la apariencia física del cantante en el programa "Los reyes de la punta".

"¿Sabes por qué decidí escribirte y dejarte saber mi encojonamiento y mucha tristeza por lo que hicieron? Porque hirieron a mi mamá y a mi hijo... en este momento mi hijo los odia por que él sabe de mis condiciones médicas por la cual adquirí peso y le pareció injusto y patético que dos ballenas (sus palabras) se mofaron de su papá y no valoran el esfuerzo que he venido haciendo cuidando de mi salud por mi y para ellos... Él es un chamaco bien bueno y respetuoso pero lo que quería y quiere es romperte la cara .... ¿y mi madre? Ahí sí que el que quisiera romperla soy yo cabron..... Mi madre hoy lloró como lo que es, una madre protectora que no quiere que hablen así de su hijo...mi madre es paciente de cáncer y desde su cama me llama para hablarme y es es tan buena y tan noble me pidió que no los escuchara a ustedes", leía parte del mensaje publicado en sus redes sociales.

Con el Subete a mi moto tour, los exMenudos tenían pautada una gira por Estados Unidos y Latinoamérica, pero apenas pudieron completar sus compromisos a casa llena en Orlando y Atlanta, pues se declararon los cierres y cancelaciones de eventos por la pandemia del COVID-19.

Reyes fue un crítico de la reciente serie "Súbete a mi moto", sobre la banda latina Menudo a través de Amazon Prime Video. Reyes explicó en octubre del 2020 que la producción sería completa si alguien le hubiese preguntado sobre "la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y presión a esa edad… y las cosas hermosas que viví junto a las cosas horribles que también viví".

Para el exmiembro del grupo, la narrativa de la serie se armó al revisar los medios de comunicación de la época y ver videos de presentaciones del pasado y desde la experiencia del fundador y creador de Menudo, Edgardo Díaz.

A finales de septiembre pasado, fue uno de los exMenudos más vocales tras conocer el estado de salud del también exintegrante de Menudo y de MDO Anthony Galindo, quien finalmente falleció el 3 de octubre.

Mientras, el pasado 21 de abril, el cantante, que había expresado su dolor por la muerte de Myraida Chaves, escribió un texto en sus redes sociales en el que exhortaba a sus seguidores a disfrutar cada instante de la vida porque "quizás hoy podría ser la última vez".