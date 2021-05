Noelia revela que fue abusada a los 9 años por maestro

El pasado jueves a través del programa Suelta la Sopa se compartió una entrevista que se le realizó a la cantante Noelia sobre los abusos que ha vivido a lo largo de su vida.

A 15 años de exhibir a su padrastro por abuso sexual, Noelia reveló que él no fue el primer hombre que se sobrepasó de ella en su niñez, pues un maestro de educación física la ultrajó cuando tenía apenas nueva años de edad.

Durante la charla con el medio, Noelia reveló que ella 'no era tan chica' cuando pasó por el abuso y que por eso se había impactado por el caso de Frida Sofía, quien denunció a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla tocado inapropiadamente cuando tenía cinco años.

"A los nueve años un maestro de educación física me ultrajó, estas personas que ubican a los niños con vacíos para violarlos y para abusarlos... yo pateé, después me amenazó de muerte, y después me decía que si yo decía algo iba a matar a toda mi familia", relató.

Además contó cómo no se quedó callada en ese entonces y denunció al profesor ante la escuela, quien procedió una investigación y descubrió que otras niñas habían pasado por lo mismo e incluso, que una joven de 16 años estaba embarazada de él.

"El maestro terminó en la cárcel y después lo mataron... un verdadero escándalo", puntualizó.

También contó que un año después de su violación, su padrastro llegó a su vida y desde el primer día comenzó a hacerle cosas indebidas y que su madre, la cantante Yolandita Monge, veía todo lo que sucedía.