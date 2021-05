Clavadistas mexicanos Iván García y Randal Willars amarran séptima plaza olímpica

Los mexicanos Iván García y Randal Willars amarraron la séptima plaza olímpica en clavados, además de ganar medalla de plata en 10 metros sincronizado varonil, al iniciar hoy la Copa del Mundo en el Centro Acuático Tatsumi de Tokyo.

Las cuotas olímpicas obtenidas antes por clavadistas tricolores son: trampolín 3 m individual varonil, trampolín 3 m sincronizado femenil, plataforma 10 m varonil, trampolín individual femenil, plataforma individual femenil y trampolín 3 m sincronizado varonil.

"El objetivo se cumplió de regresar con la plaza, para poder un representante en los Juegos Olímpicos. Se logró con un plus, que es la medalla de plata que conseguimos. Somos un pareja que llevamos poco tiempo, pero eso no significa que no tengamos calidad", dijo el Pollo García.

Thomas Daley/Matthew Lee (Gran Bretaña) ganaron la competencia con 453.60 puntos, seguidos por García y Willars al acumular 405.69 y el bronce correspondió con 393.81 a Nathan Zsombor-Murray (Canadá), también con plaza olímpica.

"Quiero dedicarle la medalla a todas las personas que han sufrido durante la pandemia y tuvieron alguna pérdida. También, a todos los médicos que están luchando durante la pandemia".