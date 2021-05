Quiero apoyar a mis compañeros candidatos: Enrique Benítez

El candidato plurinominal a la diputación local por la alianza Va por Durango (PRI, PAN, PRD), Luis Enrique Benítez Ojeda, visitó el foro de El Siglo de Torreón como parte de su campaña, hecho que consideró como inédito en el estado, pues solo en 1991 el entonces candidato a diputado federal por la vía de representación proporcional, Miguel González Avelar, fue el único en hacerlo.

"Yo he querido también hacer campaña, la ley lo permite… recorrer el estado, apoyar a mis compañeros candidatos federales y candidatos locales por las coaliciones Va por Durango y Va Por México, comprometerme con la gente, conocer las necesidades o volver otra vez a encontrarme con los problemas con los cuales está viviendo la población, hacer propuestas y que haya también ese esfuerzo del plurinominal", comentó en entrevista con el periodista Yohan Uribe.

Benítez Ojeda, explicó que hace un mes dejó la dirigencia estatal del Comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para participar en el proceso no como espectador, sino como actor. "He querido ser actor y venir a La Laguna, recorrer el estado y poder también decir de cara a la gente qué voy hacer como diputado en la próxima legislatura. Porque voy en el lugar 2 de la lista de mi partido, por lo que es probable que los votos de mi partido me lleven a esa responsabilidad".

Recordó que previo al inicio de las campañas, pese a todos los malos pronósticos, se logró una buena negociación con los partidos que históricamente fueron antagónicos, como es el caso del PAN.

"Afortunadamente en todo el país vamos bajo liderazgo de nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, pero sobre todo en Durango pudimos armar una buena negociación y llegar a un buen acuerdo". En ese sentido, no descartó que para el año 2024 también participen en coalición para "recuperar la presidencia de la República".

"En el tejido de esta alianza, subyace la intención de poder ir juntos en el 2024 para recuperar la presidencia de la República… al menos de aquí al 2024 esa es la idea". Aunque previamente dio a conocer la intención de su partido de "recuperar la gubernatura de Durango", y serán precisamente estas elecciones las que les ofrecerán un "termómetro" de lo que se podría esperar para el 2022.

"Viene elección de la gubernatura que esa si va a despertar pasiones al interior de los partidos y entre la sociedad. Hay que estar listos porque este resultado va ser un previo de lo que viene y nos va a dar a cada partido la estatura de lo que somos y tenemos, el termómetro de qué posibilidades tenemos de ganar el año que viene".

Agregó que "los de PRI queremos recuperar la gubernatura y aunque hoy vamos en aliados con el PAN y PRD, hoy no la tenemos, hoy gobierna Aispuro aunque se formó en el PRI pero nos ganó desde el PAN".

Al ser cuestionado sobre la participación en la jornada electoral del 6 de junio, Benítez Ojeda estima que sea de un 40 por ciento, pues mencionó que la ciudadanía está preocupada por otros temas como el económico y de salud.

"(La gente) está en otro canal, anda en otra frecuencia, está buscando resolver su día a día, pero nosotros estimamos que sí habrá una participación, cuando menos en el peor de los escenarios de un 40 por ciento. Siendo intermedia, legislativa y en pandemia no me parece que sea una mala participación, habrá que esperar en las próximas semanas", concluyó.