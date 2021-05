Acusan de adeudo millonario a docentes

Lorenzo Salazar Lozano, secretario general de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció que las autoridades no han pagado alrededor de 360 millones de pesos que han retenido a los maestros del fondo de retiro, de vivienda, seguros de vida, entre otros.

El dirigente señaló que son 14 mil docentes los que se han visto afectados con estas acciones, y afirmó que no sabe si son errores de la Secretaría de Educación del Estado o de la Secretaría de Finanzas, pero que a los trabajadores educativos les hacen descuentos en sus nóminas, pero no se ven reflejados en los pagos.

Explicó que les están reteniendo a cada maestro el seis por ciento del salario para un seguro de vida, a otros les retienen los pagos de créditos de vivienda.

Pero esos pagos no aparecen en las aseguradoras o no se reflejan en los créditos de vivienda. Además, estimó que son alrededor de 500 los maestros que buscan comprar una vivienda y no pueden hacerlo debido a las irregularidades detectadas en los pagos.

Anunció una serie de movilizaciones que arrancarán este 1 de mayo con una caravana de la sede del sindicato hasta el Centro de Convenciones del Bicentenario.